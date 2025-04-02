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汽車關稅戰贏家　供鏈將重組加日歐盟恐反制

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

3月31日加權指數大跌906.99點、-4.2%，收在20695.9點，跳空下跌的實體長黑Ｋ，短線上的第三個空方缺口，下方距離2022年國安基金進場的12629低點上漲以來的長期上升趨勢線支撐不遠，清明過後，該變盤向上了吧？

軟土深掘台積電 貪得無厭沒良心

整個三月份跌了-10.23%，台積電自從魏哲家在白宮宣布1650億美元的擴大投資後，三月份累積-12.5%跌幅，統計自2020年爆發COVID-19疫情以來，只有2022年六月與九月分別下跌-15%、-16.44%可以相比，當年是因為受到烏俄戰爭與中國動態清零防疫措施影響，今年是股民對美國的對台措施感到失望而投下賭爛票。

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先是保護費說，然後繳了1650億美元的當天，竟在背後捅了一刀─別想拿剩餘的晶片補貼32-33億美元，錯愕之際，又來一個合資救英特爾的傳言，台語那句話怎麼說的─「軟土深掘」，同時間還不斷的逼吞GDP 10%的國防預算(2.5兆元台幣)，結果川普上節目幫台積電加碼到投資二千億美元，搞得台積電發新聞稿澄清，重申1650億美元，看熱鬧的外資主動的幫忙解釋，英特爾分割晶圓代工部門，連帶的封裝廠也要台積電一起打包─真會聯想。

清明時節雨紛紛 股民套牢欲斷魂

但問題是股民寧可信其有，台積電的年均線支撐就這樣被跌破，3月31日收盤910元，二奈米廠擴產典禮也止不住賣壓，只因為上繳了1650億美元，還得努力跟白宮溝通晶片免加徵關稅。感覺上1650億美元只換來賴總統的拒統17條，好在至少有換到「台美外交直達天聽」，不然現在連努力溝通晶片免課稅的份也沒有，股民們的心情，就像粉絲寫的：「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。」不知道這次台積電股東會上，小股東會怎麼開砲。

股民一定覺得很悶，怎麼上繳了1650億美元還躲不過4月2日的川普全球對等關稅上路呢？保護費繳了，還要繳關稅？川普3月28日去佛羅里達州的路上對記者說，對與其他國家達成關稅協議持一定開放態度，但他暗示任何協議都將在4月2日關稅措施生效後達成。所以股民也別失望，台積電被豁免關稅的機會還是存在著，因為台積電的技術內有10%來自美國。

汽車加稅超霸氣 不准轉嫁消費者

川普優先處理汽車業(整車和卡車)的25%關稅，根據Cox Automotive估計，美國最暢銷的50款車型中，有一半將直接受到關稅的影響。即使是美國本土生產的汽車也可能大幅價格上漲，25%的關稅可能會使本地製造的汽車成本在任何抵消之前增加約3000-8000美元，對業者來說，當然是轉嫁給消費者，但川普就是霸氣，不准業者漲價。

所以美國股民也很悶，通用汽車和福特在3月27日分別下跌7.4%和3.9%，摩根大通大幅調降汽車業的評級和估值，理由是獲利風險「重大」。最大輸家將是日本和南韓，這兩國占美國進口汽車的三分之一，以北美以外地區來看，比例更高達三分之二(墨西哥和加拿大雖然也受關稅波及，但將獲得部分豁免。)。本田汽車上周下跌-9.22%，豐田汽車跌-6.1%。

對等關稅先讓步 歐洲打算給清單

面對4月2日的對等關稅，目前歐洲已經提出讓步，計畫制定「讓步清單」，根據川普透露：「歐盟已經同意將汽車關稅降至2.5%，跟美國一樣的水準。」而印度、英國也發出示好信號，加拿大尚未發出相關信號。

表面上，關稅戰似乎讓美國汽車業MAGA，但彭博專欄作家David Fickling認為，川普25%關稅恐將破壞支撐非紅供應鏈的脆弱關係，形同確立未來由中國主宰全球電動車市場的地位。

汽車供鏈將重組 加日歐盟恐反制

關鍵在電池，中國有全球最大的電池公司─寧德時代，美國的通用汽車、福特和Stellantis都分別和南韓三大電池公司合作生產電動車電池，特斯拉則和日本的Panasonic合作，對等關稅將間接造成美國電動車業者成本提高，削弱與中國電動車業者的競爭力。

全球汽車供應鏈將被迫重組，高度依賴北美一體化生產的車企，如加拿大組裝的雪佛蘭、墨西哥代工的日系車被迫調整布局，可能加速產業轉移。雖然歐盟可能暫時讓步，但如果川普得寸進尺，加拿大、歐盟、日本等國家恐將團結反制，可能導致全球貿易緊張局勢升級。從這點就可以看出，關稅戰是雙面刃，美國前財政部官員加里．赫夫鮑爾表示，美國汽車和零部件企業將出現大規模裁員。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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