韓國船廠不接散裝船、日本缺塢位　裕民兩艘海岬型船選在大陸建造

▲選擇有限，裕民航運海岬型船還是決定在大陸建造。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

在美國強力抵制中國大陸建造船舶情況下，裕民航運(2606)新加坡公司本周一(31日)訂造的兩艘18萬噸海岬散裝貨輪，選擇在中國船舶工業建造，公司高階指出，韓國造船廠已經很多年不接散裝船，日本造船廠大型船塢位很少，公司的海岬型船不跑美國，不會受到美國政策影響。

裕民高階分析，散裝船因為是不定期船，船公司可以自行選擇走那些航線，不像貨櫃定期航線是固定彎靠某些港口，因此散裝船容易避開一些敏感的港口，公司雖然中小型散裝船偶爾會接美國的運務，但比例不高。

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公司這次訂造的兩艘新船，每艘造價0.75億-0.79億美元，合計交易總金額1.5億-1.58億美元，約合新台幣46.15億-48.61億元，預計2028年交船。

造價部分，約較去年低廉100萬美元，如果與日本造價比較，大陸造船廠中小型船造價可以低廉一成左右，少約300萬美元，海岬型船約低廉8%，少600萬美元左右。

裕民目前訂造中船舶包括6艘6.4萬噸超輕便型散裝輪、4艘18萬噸海岬散裝貨輪，短期內暫無加造計畫，每個月幾乎都有在租船市場以短租方式租進船舶，協助履行取得的貨載運務，另有兩艘長租的巴拿馬型船。

同時看好新能源市場積極開發，裕民攜手日商川崎汽船跨足需求夯的LNG運輸船市場，已砸2.7億美元購置首艘LNG運輸新船，並取得亞洲客戶十年長約，預計2026年投入營運。

展望散裝航運後市，儘管需求端變數多，所幸供給端穩定，整體散裝船舶噸位新增供給不到2％，海岬型船更低。