半導體逃過一劫？「這項科技產品」衝擊依然大：要漲價了

▲川普對台灣課徵32%關稅，半導體暫列豁免清單。（圖／路透）

圖文／鏡週刊

萬眾矚目的美國對等關稅揭曉，除了基本10%關稅外，所以對美貿易順差的國家，川普都祭出該國對美關稅的一半，不過牽動全球經濟的半導體卻特別在白宮聲明中寫道，不適用最新關稅，但在各國企業在全球專業分工布局下，以消費性電子產品為例，要重新回到美國製造以躲避關稅會是一段陣痛期。

美國總統川普於於美國時間4月2日正式宣布，對多項進口商品實施新的「對等關稅」，然而，根據白宮發布的官方新聞稿 ，半導體產品在此次關稅措施中被明確排除在外，這為全球半導體產業帶來了一線喘息的機會。儘管如此，整體科技產業，特別是依賴海外生產的電子產品製造商，預計仍將面臨成本上升的壓力。

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川普總統將4月2日稱為「解放日」，並所以對美貿易順差的國家，對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，最低是10%，該關稅將於4月5日生效。此外，針對與美國存在顯著貿易逆差的約60個國家，將於4月9日起實施更高的個別化對等關稅 。這些關稅旨在回應其他國家對美國商品徵收的關稅和貿易壁壘 。

值得注意的是，白宮的官方聲明中明確指出，半導體、銅、藥品和木材等產品將不適用這些新的關稅。這項豁免對於半導體產業來說是一個重要的發展，因為該產業在全球供應鏈中扮演著關鍵角色，並且與許多其他科技產業緊密相連。

儘管半導體本身被排除在新的關稅之外，但科技產業的其他領域預計仍將受到影響 。電腦、電話、電視和電子產品等進口商品，美國對這些產品的國外生產依賴度很高，將面臨普遍的 10%關稅 。此外，來自台灣（32%）、南韓（25%）和日本（24%）等主要科技生產中心的進口商品，以及中國（34%）的商品，都將面臨個別化的對等關稅 。

分析師指出，由於許多科技公司在這些國家生產產品，這些關稅可能會導致消費性電子產品的價格上漲 。例如，蘋果公司在中國生產大部分iPhone，預計將面臨更高的成本 。Wedbush Securities的分析師Dan Ives認為，這些關稅政策是否會有例外或豁免，將取決於這些公司是否在美國建立更多的營運或工廠 。

半導體產業協會此前曾對可能實施的半導體關稅表示擔憂，認為這可能會損害美國半導體公司的競爭力 。然而，由於半導體被排除在本次公告的關稅之外，該產業可能避免了直接的衝擊。儘管如此，由於電子產品製造商可能會轉嫁增加的成本，半導體產業的間接受影響仍然存在。

雖然半導體產業暫時避免了新關稅的直接衝擊，但整體科技產業，尤其是消費性電子產品領域，預計將面臨成本上升和潛在的價格上漲，以全球最大智慧型手機製造商蘋果來看，對等關稅發布後的盤後報價，已經暴跌超過7%。



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