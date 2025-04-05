川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

▲勞動部長洪申翰。（圖／勞動部）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅大刀揮向全球，台灣被課徵32％關稅，勞動部長洪申翰4日出席行政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，提出主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等4大措施因應，支援與可動支經費約150億元，並強調最壞情況不一定發生，但必須設想或準備相對嚴峻的狀況，避免勞資受到衝擊。

洪申翰說明，此次受美國關稅政策影響的產業，面臨不確定性高的情境，且過去幾年台灣失業率相對低，勞動部不希望在勞動市場上裡面有過大的波動。

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洪申翰強調，作為一個負責任的政府部門，需要設想或準備相對嚴峻的狀況，為避免受衝擊企業提前解除勞動契約、避免受衝擊勞工難以返回職場，以及避免初次尋職者及畢業青年就業不易，雖然這些最壞的狀況不一定會發生，不過，勞動部提出4大措施因應。

第一是主動訪視衝擊，勞動部近日已積極主動聯繫、關心可能受影響的企業相關工會團體，聆聽受影響情形並蒐集相關建議。針對受影響的事業單位，勞動部將掌握事業單位的人力變動情形及服務需求，提供企業穩定僱用相關資訊。

第二是勞工安心就業，為降低在職勞工解僱或失業風險，勞動部將對潛在受衝擊勞工提供薪資補貼、鼓勵事業單位辦訓，讓勞工穩定就業；為維持僱用安定，勞動部將提供減班休息的勞工薪資差額補貼，最長12個月；且對於減班休息的勞工，經申請「勞工充電再出發」計畫，參加職業訓練課程，可依參訓時數，核給訓練津貼，減少勞工遭受到的衝擊及收入影響。

此外，勞動部將持續鼓勵企業辦理在職訓練，最高可補助超過百萬元；勞動部也將協助發展微型企業，創造就業機會，提供創業貸款利息補貼，減輕資金壓力。

第三是受衝擊再就業，為了讓受衝擊的勞工朋友盡速再就業，勞動部將提供「安穩僱用獎助計畫」，鼓勵企業僱用失業勞工，核予企業僱用獎助金；勞動部持續推動政策結合非營利在地組織，創造多元就業機會，穩定勞工經濟生活；勞動部將擴大政府部門合作並擴大公共服務職缺，提供臨時性短期工作機會，發給工作津貼。

第四則是青年接軌職場，畢業青年的職缺易受景氣影響，為使畢業青年能順利銜接職場，將提供工作崗位訓練與職前訓練，並發給尋職津貼與就業獎勵金；亦將協助受影響企業以先僱後訓方式，提供青年工作崗位訓練，延長訓練期間，強化青年工作能力，企業最高補助超過百萬元；青年參加產業新尖兵計畫及職前訓練等課程，發給學習獎勵金；針對初次尋職（含應屆畢業）青年，也將提供萬元尋職津貼及就業獎勵金。

勞動部說明，上述4大措施的支援與可動支經費約150億元，後續視關稅對勞動市場影響，積極與跨部會整合資源，並機動調整政策、加碼經費規模、提高政策效益。

勞動部也將於4月8日以後提供60線諮詢專線0800-777-888，專線服務時間為週一至週五（不含國定假日）08:30~18:30，後續將視關稅對勞動市場之影響，擴增服務時間，給勞工朋友最大的支持，降低就業市場的波動。