分析／金管會救市「限空令」未限縮漲跌幅　防止恐慌心理擴散

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普祭出「對等關稅」措施震撼全球，台灣遭課32％關稅，台股千點以上殺盤在劫難逃，不過金管會今（6）日公告3大救市措施，沒有外傳「漲跌幅由10%減半至5%」，相關官員坦言，清明節連假期間多番沙盤推演，從款券穩量著手「救市不救價」的做法防止恐慌性賣壓大規模出動，內部認為是現階段最妥適的對策。

「我們在川普政策公告後，就已開始盤點所有救市措施，要維持股市穩定措施很多，先採用這3項措施就足夠了。」證期局副局長高晶萍向《ETtoday》表示，這次的3大救市措施，在擔保品放寬投資人資金調度彈性；另外借券、融券有限制，阻擋投機放空。

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金管會官員指出，由於川普政策前兩天才公布，國際股市已立即反映，但台股因為清明連假期間沒交易，自然無法直接反映，因此補跌難免，暫時實施5天，讓市場充份掌握資訊以後再做調整。

「這個措施是目前最適合的」高晶萍表示，我們覺得這個情況，用這3項措施最妥適，高晶萍「（台股）不跌那也不可能，只是不要讓投資人太害怕。」

金管會官員解釋，由於融資融券、借券條件異動，今天下午證交所亦通知各大券商資訊部門主管調整系統，避免明日正常交易時手忙腳亂。

金管會指出，3大救市措施包括：

一、放寬融資擔保品認定：投資人經證券金融業者或券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

二、 調降每日盤中借券賣出委託數量：

由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求的借券賣出，得不受限制。

三、 上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%。