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裕隆澄清補助！財經網美嗆：台灣傾國力保護60年　我們得到了什麼

▲新店裕隆城開幕，董事長嚴陳莉蓮現場坐鎮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲裕隆多年來被批「扶不起的阿斗」。（圖為董事長嚴陳莉蓮在新店裕隆城／記者廖婕妤攝）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普課徵台灣32％關稅，讓我國許多人重新關注起汽車關稅議題， 綠委質疑政府多年來一直用不合理高關稅保護裕隆汽車，導致美國有理由對台灣課徵高關稅，網路也盛傳裕隆拿了上百億政府補助。裕隆6日發出聲明稱傳言以偏概全，並非事實。對此，財經網美Emmy追劇時間拋出歷史脈絡，斥裕隆60多年來拿了全台灣的補助，如今卻淪為「中國車的進口商」。

裕隆6日發表聲明表示，一直以來配合政府政策、合法繳稅、照顧員工、善盡社會責任。台灣汽車產業有其發展歷史，為配合政府發展策略性汽車工業，裕隆傾力以自有資金投入數百億投資自主研發／自主品牌，網傳裕隆拿了上百億政府補助，並非事實，裕隆汽車是上市公司，相關數字自可查證，請勿再以訛傳訛。

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針對裕隆發表的聲明，Emmy追劇時間發文表示，「裕隆汽車今天發出聲明，裡面罵的人其實就是我，因為我們在2023年做過一個影片，整理了全台灣補助裕隆60年的血淚歷史。」

Emmy追劇時間也把當時影片的內容摘錄於下，「看看今天全民怒求獻祭裕隆到底有沒有道理。」

裕隆集團在1953年成立「裕隆機器製造股份有限公司」，1960年改名為「裕隆汽車製造股份有限公司」，開始做國產車。

裕隆1960年開始造車，1961年政府就通過〈發展國產汽車工業辦法〉，不但明定國內不可新設汽車裝配廠，掃除競爭對手，對於同型、同級的外國車，政府可以視外匯情況，進行管制或禁止進口，以及調整汽車與零件的進口關稅。

當時另一家貿易公司和泰集團代理日本豐田汽車，想跟TOYOTA合資，在台灣成立汽車廠，並邀請製造業背景的大同集團林挺生合作，向政府遞出「中華汽車」的申請書。然而申請案被已讀不回，1969年裕隆集團竟然設立了新車廠「中華汽車」，就是當時申請書的名字。

1960年代裕隆開始造車，所謂的造車，就是在台灣組裝日產汽車的原型，也就是青鳥一代。青鳥汽車沒有人買，政府就通過動產擔保交易法，讓三輪車伕可以分期付款，買進青鳥一代，轉作計程車司機。

到了1972年，裕隆仍無起色，政府在1972年大幅調漲進口車關稅，再通過《促進汽車工業經營方案》，將進口車關稅從50%上調到75%，到了1974年，甚至一度禁止日本小客車進口，1977年，禁止全部日本車輛進口。

過度的保護並沒有換來想要的結果，國產車技術沒有多大長進，裕隆在1970年間推出的速利系列，雖然有國民車的稱號，但也是引入Nissan的Sunny系列汽車。

1979年，台灣政府公布〈促進汽車工業發展方案〉，想要再設立年產20萬輛的汽車廠，能夠大量生產省油的小轎車，希望能突破瓶頸、增加自主研發的能力。不過非常謎，不知道是不是江浙血統發威，這個企劃最後仍然沒有成功。

對裕隆的補助失敗，可以說是徹底犧牲了台灣的汽車產業，沒想到這樣的惡夢，竟然還可以再來一次。

裕隆在2008、2009年的時候成立納智捷汽車，當時台灣政府竟然又給裕隆電動車補助，包括2006年的「台灣整車科專IA計劃」，裕隆自己承認拿了9億、他們的協力廠商拿了6億新台幣，裕隆自己說是做了四款電動車、四套引擎和三組能源動力系統。

接著就是2010年的「智慧電動車發展策略與行動方案」，給了113億，裕隆說他們自己只拿了11億，但是電動車業界的人告訴我們，這113億基本上就是補助裕隆的上下協力廠商，等於是給裕隆做車的整套補助，裕隆對分配名單有主要話語權。

最後就是工業局在2011至2015年間的〈智慧電動車先導運行案〉、〈智慧電動車共通性補助案〉、〈智慧電動車性能提升輔導計畫〉，三個案子裕隆合計領了3.4億元的補助。

所以裕隆在電動車方面至少拿到約台幣23億元補助，左右上百億補助款流向，可是車呢？

當年裕隆領補助的時候，承諾2012年交車3000輛，最後只交出了300多台先導運行車，達成率只有10%。

國內車子做不出來，他們竟然有錢跑去中國投資，拿150億跟東風汽車合作，合資品牌叫東風裕隆，結果交貨數量非常悽慘，累計十年銷量不過23萬輛車，最後含淚退出中國。

裕隆到了前年宣佈代理英國血統的MG車，事實上MG已經被中國上海汽車收購，成為了中國車。台灣人補助裕隆六十年，裕隆變成了進口中國車的車商。

台灣傾全國之力高關稅保護、禁止日車進口、各種補貼政策給錢，六十年來我們得到了什麼？

剛剛我看到經濟日報的相關貼文下面，一片留言都在罵裕隆阿斗，但是我自己看到最好笑的一個留言，他說：
阿斗生氣的站出來，說我才不是裕隆。

關鍵字： 裕隆財經網美

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