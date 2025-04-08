電信股護城河！ 盤點持股比例最高3檔ETF

▲中華電信智慧城市展。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普對等關稅重擊全球資本市場，台股昨（7）日跳空大跌超過2000點，最低摜壓至19212.02點，跌幅9.6%。超過千檔股票重挫跌停，但電信三雄成資金避風港，表現相對抗跌。盤點市場上60檔台股原型ETF，持有電信三雄比例以統一台灣高息動能（00939）持有20.66%最高，也是唯一權重占比超過兩成的ETF，其次為國泰股利精選30（00701）持有18.89%、元大台灣高息低波（00713）持有18.38%排名第三。

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統一台灣高息動能ETF（00939）基金經理人林良一表示，由於電信股的主要收益來自台灣市場的消費行動業務，加上電信業務本身的消費需求偏向剛性，因此受到川普的關稅政策影響有限。此外，電信業者通常擁有穩定的股息收入，在市場震盪之際，具備較高的防禦性。

電信族群在這波動盪中成了相對抗跌的盤面亮點，成份股持有這些個股的ETF也備受關注，國泰投信指出，關稅戰屬於人為的貿易障礙，短期造成劇烈波動，但待後續各國陸續談判完成後，波動有機會迅速改善，短線上投資建議採取防禦型操作，可留意含有金融、通信、內需族群等ETF，能達到風險分散效果，此外還可望有股息作為下檔保護。

林良一表示，00939目前產業分布均衡，並未偏重半導體，電信類股的穩定性為00939提供下檔保護，在台股高檔震盪之際，可分散單一產業之系統性風險，投資人可透過定期定額或定期不定額方式，拉長戰線參與市場行情。

展望台股後市，林良一表示，雖然關稅可能為台股企業獲利帶來影響，但仍有部分族群具備投資機會，包括美國製造概念股，如受惠台積電在美擴產的廠房設備類股；出口非美市場為主的企業，如以中資品牌為主的供應鏈。而部分影響程度較小，但股價回落至中長期合理水位的企業，也具備投資潛力。整體來說，關稅的不確定因素仍在，各類族群輪動快速，科技類股的股價波動加大，資產配置建議平衡布局。

