女友陪同上班還發生墜樓意外　陽明海運呼籲員工善用員工心理支持方案

▲陽明海運資深員工發生墜樓意外。（圖／陽明人提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運43歲洪姓男員工今(8)日中午12點28分從陽明海運總部大樓17樓墜落，頭部重創，當場身亡。陽明海運內部資深員工指出，該員今天由女友陪同上班，中午兩人還一起在員工餐廳用餐，未料仍然未能遏止意外事件發生。

根據警方初步調查，該名男子為資深管理師，曾向家人透露工作壓力大。

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陽明在事件發生後發布三點聲明：

1.陽明海運總公司大樓今日不幸發生同仁墜樓事故，雖經緊急通報消防單位救護，同仁仍不幸身故，陽明海運對同仁之意外離世深感遺憾與痛心。

2.本次事件發生後，陽明海運除配合警方調查，協助家屬善後處置外，並即時宣達同仁善用本公司心理支持資源方案，任何職場壓力或情緒上之不安，可利用員工協助方案(EAPs)，由專業人員提供協談與陪伴，以降低可能之焦慮或負面情緒帶來之影響。

3.因事故發生後亦有傳言涉及職場霸凌，謹聲明陽明海運對於職場霸凌採零容忍政策，本公司針對本次事件是否涉及職場不法侵害已依程序啟動調查機制，並將邀請具經驗之外部專家參與調查。

陽明高階指出，公司早在十餘年前就與新竹生命線合作，建立心理支持資源方案，呼籲員工善加利用，並且及時就醫，今天見到死者年逾70的雙親趕抵現場，實在讓人痛心。

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