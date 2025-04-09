台中四期重劃區新舊並陳　首購族反轉青睞「20年中古屋」

▲台中市北屯區四期重劃區，生活機能、區段發展相當成熟。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區四期重劃區的生活機能雨區段發展相當熟成，近年來因周遭11期、14期、機捷特區發展快速，反而共組為大北屯生活圈，受惠於完善的生活機能與交通建設，成為首購族相當青睞的區段。

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永慶不動產台中文心昌平加盟店店東黎政彥就說：「大北屯地區人口紅利與機能發展，四期重劃區發展已久，但近期這個原本較低調的地段，反轉成為購屋新寵。無論是新成屋還是中古屋市場，需求都相當強勁。」

北屯區身為台中人口最多的行政區，其實與大量新興重劃區興起有關，包含11期、14期、機捷特區等，大量預售屋、新成屋加持，房價也水漲船高，而四期重劃區反而因素地稀少，推案量也稀少。

▲北屯區四期重劃區範圍涵蓋松竹、文心、崇德等主要幹道，便捷的交通動線、多座捷運綠線站點，搭配台鐵松竹站及74號快速道路，交通網路四通八達。（圖／記者陳筱惠攝）

黎政彥觀察：「近期在預售屋價格登上高原期後，房市投資買盤銳減，反而剛性需求的首購族成為主力，但近期不論是受到第七波信用管制、這幾天的股災影響，都讓房市再度降溫。」

不過北屯區四期重劃區範圍涵蓋松竹、文心、崇德等主要幹道，便捷的交通動線、多座捷運綠線站點，搭配台鐵松竹站及74號快速道路，交通網路四通八達。此外，區域學區資源到位，不論是國中小都相當完整，加上週邊公園綠地與運動中心的完善規劃，體質健全，也形成房市的良性迴圈。

▲相對實惠的地點又不錯的如「大地交響」、遼寧路上的「三木加拿大」等都屬於首購族友善社區。（圖／業者提供）

雖然新建案關注度高，但四期重劃區早已開發多年，在首購族可承受範圍內的中古屋市場同樣不容忽視。這些屋齡20年左右的物件，室內使用坪數大、管理費相對實惠，都是現在首購族重視的買房細節。

黎政彥說：「四期與各大北屯區新興重劃區之間，都是騎車5~10分鐘的距離，也因此在房市看淡下，不少購屋族回流市中心。」





▲永慶不動產台中文心昌平加盟店店東黎政彥建議購屋族挑選中古屋時，可向房仲打聽社區管理與維護的品質。（圖／業者提供）

而首購族挑選中古屋有什麼樣的訣竅？黎政彥認為：「首先得看購屋族需求，包含工作地點、家庭成員、學區需求、商圈需求、預算等，再來，挑選中古屋時也可向房仲打聽社區管理與維護的品質。」

近期相對熱門的中古社區，黎政彥觀察：「相對實惠的地點又不錯的『大地交響』、遼寧路上的『三木加拿大』等，都屬於大型、管理優良且使用坪數實惠的社區。」

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