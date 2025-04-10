早餐雙雄3月營收旺！QBurger年增1成　揚秦Q1創歷史新高

川普關稅提前逃命！我3月出口連17紅 寫史上最強

川普關稅催出拉貨潮！財政部今（10）日公布3月出口495.7億美元，創史上單月新高，年增18.6％，已連17紅。合計第一季出口總值1,295.8億美元、年增17.5％，創下史上最強第一季。

11.9萬股民嗨領！王品股東會大禮包加碼 總價值升至4000元

王品（2727）11.9萬股東注意！公司今（10）日宣布今年股東會紀念品，除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,000元的王品集團即享券，總值高達4,000元。

防中貨來台洗產地 財長鬆口：2000元小額包裏免稅思考調整

喜歡淘寶買便宜中國貨寄包裏來台的消費者注意！為了防止中國貨透過網購違規轉運來台，財政部長莊翠雲今（10）日表示，小額包裏中有5成以上來自中國，已開始對中國製小額包裏免稅金額2000元門檻進行分析檢討，她說「調整是可以做思考的」。

美線貨恢復裝船待買主確認 估明後天貨量湧現、原運價延用至月底

美國總統川普9日宣布暫緩加徵關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，陽明海運高階指出，目前還看不到貨載明顯恢復裝船，主要是供應商還要取得買主同意，而現在是美國深夜，估計明後天貨量才會湧現；但是超大型攬貨公司指出，供應商自己決定暫緩出的貨，今天多已決定立刻恢復出貨，另原計畫每大箱(40呎)降低400美元的運價取消，現有運價延用至月底。

台積電最旺Q1！3月營收2859.57億元 年增46.5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈2025年3月營收報告。2025年3月合併營收約為2,859億5,700萬元，較上月增加了10%，較去年同期增加了46.5%，累計1~3月營收逾8392億元，創下歷年同期新高。

美國進口關稅若全歸零 財長莊翠雲曝稅收損失7.5億美元

美國總統川普昨（9）日宣布75國暫緩課徵關稅90天，國民黨立委賴士葆今在立法院財政委員會質詢，若美國進口產品全部零關稅，稅收損失多少？財政部長莊翠雲表示，去年對美國進口產品課稅7.5億美元。

川普對中徵125％關稅 郭智輝曝5方法防陸貨洗產地

川普政策急轉彎，雖暫緩75國對等關稅實施90天，但對中國關稅卻拉到125％，市場憂心會有中國貨來台灣「洗產地」的方式，影響台灣談判及信譽，對此，經濟部長郭智輝今（10）日表示，經濟部對於違規轉運有5大方法，防止陸貨透過台灣洗產地。

川普關稅90天緩衝期 楊金龍：不確定性依然揮之不去

川普對等關稅髮夾彎，未對美實施報復關稅國家暫緩實施90天，關稅則是降到10%，對此，今（10）日財委會上央行總裁楊金龍指出，這90天還是要繼續密切觀察，不確定性依然揮之不去、還是會存在，金融市場依舊會波動，關稅這個不確定性可以排除，股市還是會回歸基本面。

川普關稅暫緩90天 郭智輝：照顧產業態度不變

川普關稅政策急轉彎，宣布全球75國對等關稅暫緩90天，此期間調降至10％，作為談判觀察期。對此，經濟部長郭智輝今（10）日指出，會盤點各種策略，照顧產業的態度不變。

快訊／史上最猛飆漲！台積電亮燈收863元 指數漲1608點收復萬9

美國總統川普對等關稅大轉彎，延緩90天實施，台股今（10）日全場維持高檔震盪，終場以大漲1608.27點或9.25%、 19000.03點，剛好收復萬九，創下史上最大漲點與漲幅，成交量1975億元。