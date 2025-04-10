早餐雙雄3月營收旺！QBurger年增1成　揚秦Q1創歷史新高

▲麥味登。（圖／揚秦提供）
記者廖婕妤／台北報導
連鎖早餐雙雄公告3月營收，麥味登母公司揚秦（2755）單月營收年月雙增，寫同期新高、Q1營收成長2成，創單季新高；QBurger（7797）單月營收同樣月年雙增，Q1營收成長近1成。
揚秦3月營收2.38億元，月增16.64%、年增23.79%，創同期新高；累計Q1營收為6.83億元，年增20.49%，創單季歷史新高。
揚秦總經理林麗玲表示，雖然Q1普遍為早午餐產業淡季，但隨著「麥味登」與「炸雞大獅」加盟雙引擎的營運規模擴大，火鍋新品牌「涮金鍋」直營門市持續展店，Q1營收逆勢突破，再創單季歷史新高，3月營收也創同期新高。
展望後市，林麗玲指出，順應健康餐飲潮流，麥味登在直營門市率先推出全新「豆皮蛋餅」系列，預計5月全門市上架販售；明星產品「原塊嫩雞起司滿分堡」也完成 ISO 14067產品碳足跡盤查，並通過法標國際（AFNOR ASIA）查證，取得產品碳足跡查證聲明書。
QBurger 3月營收為1.93億元，月增12.51%、年增10.29%；累計Q1營收為5.54億元，年增9.69%。
QBurger表示，Q1營收主要成長動能來自於378家門市穩健經營，新展店13家門市持續推升品牌業績成長；3月透過50元銅板餐套餐與熱銷飲品中升大等，回饋消費者的品牌行銷活動，同步助力營收成長。
針對整體早午餐市場多元需求樣貌，QBurger於4月5日在高雄德山開設首間「親子體驗門市」，強化家庭市場經營，並鎖定主要區域持續開設親子體驗門市。未來更將積極推動品牌多元店型展店策略，滿足細分市場需求，持續創造營收增長新動能。
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