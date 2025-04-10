擷發科3月營收達803萬元　年增破八成

▲擷發科董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC設計服務商擷發科技（7796）公布2025年3月營收達803萬元，較去年同期成長82%，主要受惠於晶片設計服務專案進入完工驗收階段及AI軟體服務平台的試導入效益顯現。累計2025年第一季營收達3,614萬元，年增173%，顯現「ASIC設計服務」與「AI軟體服務平台」兩大核心業務已逐步開花結果，推動公司營運穩健成長。

擷發科指出，公司當前ASIC設計服務專案依計畫順利推進，部分晶片設計案已進入量產前驗證階段，帶動營收顯著成長。同時，AI軟體服務平台聚焦高效能、低功耗解決方案，針對智慧製造、車載AI與工業自動化等利基市場加速導入，產品效能與客戶滿意度持續提升，正逐步轉化為營運動能，為後續成長奠定基礎。

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面對美國總統川普近期宣布的新一輪對等關稅政策，擷發科強調，半導體設計服務產業憑藉高技術門檻與供應鏈關鍵地位，具備抵禦政策風險的優勢。隨著地緣政治動盪與供應鏈重組加劇，美國與歐洲積極推動半導體在地化，擁有國際化技術整合能力的企業更顯價值。擷發科憑藉多年深耕亞歐美市場的經驗，與歐美客戶維持緊密合作，並透過跨區域技術協作，展現強大韌性，協助客戶因應全球變局。

擷發科進一步表示，近年公司積極拓展全球市場布局，除台灣作為研發重鎮外，已在美國與歐洲建立策略聯盟，並與歐洲、日本工業電腦及汽車電子大廠形成穩定夥伴關係。公司推廣的「Designless」模式，結合CAPS（Cross-Platform AI Powered Solutions）跨平台AI軟體服務與CATS（Custom ASIC Technology and Solutions）客製化ASIC設計服務，提供高彈性、低成本的完整客製化解決方案，顯著縮短客戶產品開發至量產的時程，加速實現量產價值。此舉不僅贏得國際指標客戶青睞，也在智慧製造、工業自動化、車載應用與消費性電子產品等市場布局搶下先機。

展望全年，擷發科維持審慎樂觀態度。公司將以「快速、精準、靈活」為策略核心，持續優化設計流程與AI平台應用，並深化與晶圓代工廠、IP供應商及系統設備商的合作，打造更具競爭力的設計生態系。隨著全球半導體產業強調供應鏈彈性，擷發科計畫將核心技術延伸至更多垂直領域，鞏固其作為亞歐美技術橋梁的地位，為客戶創造更大價值，同時確保營運長期穩健成長。