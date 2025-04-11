去年Q1太好　散裝船今年Q1營收多數負成長、但全年仍享獲利

▲正德海運是首季上市櫃公司當中，唯一首季營收正成長的公司。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

去年首季散裝船運市場表現太好，致使今年除了長約比重特別高且擴充船隊的正德(2641)，其他各家上市櫃公司都出現營收衰退現象，不過除了四維航(5608)因為子公司綠舞國際觀光飯店因國內旅遊不佳還在虧損，全年可能在兩平上下，其餘各家估計今年仍將享有獲利。

新興(2605)3月營收3.93億元，年增7.31%，月增68.67%，首季營收11.40億元，年減16.96%。公司說明，2月因為有船隻歲修，加上天數少，營收也少；今年全年有7艘船已經簽有長約，以卡薩姆型船來說，成本價約1.16萬美元，簽的長約價在1.4到1.8萬美元之間，海岬型船成本價1.43萬美元，長約價在2.08到2.45萬美元之間，確保一定獲利。

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裕民(2606)3月營收12.47億元，年減7.17%，月增27.20%，首季營收34.32億，年減12.3%。公司估計首季獲利無虞，下半年業績可以優於上半年，如果俄烏停戰可見重現商機，第四季西非幾內亞鐵礦石開始量產將會增添需求。

中航(2612)3月營收4.37億元，創2009年8月以來新高，年增17.02%，月增19.26%，首季營收約12.29億，年增20.54%。公司在3月底的法說會上指出，今年利多主要是新船交船數少與西非鋁礬土出口動能強勁，利空是美國關稅政策反覆與大陸鋼鐵出口受阻，不過公司的船很少走美國，受到的衝擊也較小。公司今年有出售舊船計畫，可望增添獲利。

台航(2617)3營收3.63億元，年增0.99%，月增17.43%，首季營收10.25億，年減0.24%。今年俄烏能否停戰與川普關稅政策影響貨量增減，業外陽明(2609)配發的股利則是從去年的2元提高為7.5元，台航目前持有陽明股票約3.7萬張，分配到的股利可較去年增加2.035億元。

四維航(5608)3月營收2.55億元，年減4.95%，月增9.21%，首季營收7.84億，年減-0.21%。公司方面表示，今年估計本業情況還好，如果俄烏停戰有利公司業績，子公司綠舞上半年業績不佳，下半年有望好轉。

正德(2641)3月營收1.85億元，創歷史新高，年增40.38%，月增17.01%，首季營收5.06億，年增29.66%。正德採取長約策略，因為手上長約擁有30%到45%毛利率，加上船隊持續擴充，享有穩定獲利；公司看好今年俄烏停戰，也有出售舊船計畫。