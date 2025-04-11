「川普關稅」史詩級大漲又大跌　2大攻略避險

▲投資市場黑天鵝亂飛，億元教授鄭廳宜認為抱債能享息收、價差雙賺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

川普掀起關稅風暴，股債大震盪，美國10年期公債殖利率一度跌破4％，顯示資金湧入美債避險，推升價漲，但隨即又因大量拋售使殖利率飆升，價格反轉向下，「美債又跛腳了？債蛙哭哭，」鄉民都在問，現主時還能抱美債？空手進場能安心？億元教授鄭廳宜在《錢鏡你家》節目中透露，他和兩個女兒樂當債主，並教戰2大攻略，債息、價差雙賺。

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鄭廳宜斷言今年債市多頭確立，因美國10年期公債殖利率趨勢向下，就是買債的好時機，而面對川普重拳滅絕投資市場，鄭廳宜認為抱債能避險還能領息，「我年初陸續加碼美債達1,500萬，2個女兒也各買700萬。」手握近3,000萬美債的鄭廳宜樂當債主，他說，抱緊美債，長期會贏。

「我以前說，投資要跟著美國聯準會走，但是今年要改為，跟著美國財政部走。」美財長貝森特在華爾街當CEO操盤35年，川普的財政、貿易等改善措施，都要仰賴貝森特，且貝森特多次在公開訪談中，表明要壓低美國公債殖利率，一反以往政府官員含糊表態，「市場預估美國10年期公債殖利率在年底會降到3.75％，以目前約4％來看，債市價格還有一段上升空間。」鄭廳宜分析。

然而，投資市場黑天鵝亂飛，債市也跟著波動，抱債能安心嗎？鄭廳宜2招教戰。

1、抱美債，安心領息

「債券是固定收益商品，當然要抱債避險啊！」鄭廳宜以定存來看，同樣是固定收益商品，利率只有1.725％（台銀1年期定儲固定利率），再以高股息ETF為例，宣稱高配息，但其實並不屬固定收益商品。

「高股息ETF能保證一直給你高配息嗎？股市上漲、有資本利得，配息才會配得高，現在普遍配息不穩定，且股價下跌，還有資本損失，配息表現更是不如人意。」鄭廳宜以手上持有的中信、國泰等美債ETF來看，「配給我的年化配息率大約5％，能安穩領息，當然是抱債好。」

2、空手上車，等價差

市場雜音多，空手仔想抱美債，現在上車有肉吃？「買就對了，我們不是神，不會抓到絕對低點，趁現在用閒錢進場布局，坐等資本利得空間。」

鄭廳宜計算，市場預估美國10年期公債殖利率在年底會降到3.75％，以目前美國20年期公債殖利率約4.7％來說，保守估計20年期公債殖利率將降至4％，算出4.7％－4％＝0.7％，還有0.7％的空間。

而想要在債市賺取價差，鄭廳宜強調評估關鍵就是「存續期間」，「20年期長債的存續期間約16年，利率每降1％、價格就上升16％，剛才算出至年底美國20年期公債殖利率還有0.7％的下降空間，那麼抱長債的價差就有11％。」更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/aSMxDSu8BsI

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