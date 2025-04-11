大陸輸美貨減七成　SCFI今日近平盤但美國線下跌、估下周續跌　

▲SCFI今日近平盤但美國線下跌、估下周續跌 。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國對等關稅暫緩90天實施，但中國除外，大陸運美國貨載驟減七成，今(11)日上海貨櫃運價指數(SCFI)微漲0.14%，接近平盤，美西線下跌4.8%，美東線下跌2.42%，估計下周美國線跌幅會再加大。

大型攬貨公司指出，台灣市場目前美西線每大箱(40呎櫃)約2200美元，美東約3200美元，較上周下修約200-300美元，歐洲約2100，客戶確實有趕在關稅實行前先行出貨，造成貨量上升。

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美中之間的關稅衝突，美國買主目前多採觀望，東南亞客戶出貨回溫中，船公司減班率約30%，艙位緊張中，下週後東南亞-美國航線估計會出現爆艙狀況。

今天下午3點公布的SCFI上漲1.90點，指數來到1394.68點，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1356美元，上漲20美元，漲幅1.50%；地中海線每箱2144美元，上漲116美元，漲幅5.72%；美西每大箱2202美元，下跌111美元，跌幅4.80%；美東每大箱3226美元，下跌80美元，跌幅2.42%。

波斯灣線每箱運價1309美元，上漲19美元，漲幅1.47%，南美線(桑托斯)每箱運價1566美元，上漲130美元，漲幅9.05%；東南亞線(新加坡)每箱運價448美元，上漲3美元，漲幅0.67%。