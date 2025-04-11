台北人撐盤！礁溪溫泉宅需求穩　在地：價格僅小修5%

▲宜蘭礁溪溫泉宅夯，是台北人購置度假宅的首選。（圖／永慶提供）

記者項瀚／宜蘭報導

宜蘭礁溪溫泉宅夯，是台北人購置度假宅的首選。在地房仲表示，礁溪溫泉宅雖然不是最好的投資型產品，但仍有穩定的需求，價格也難跌，面對目前房市不景氣，價格僅微幅下降，換言之若屋主願意稍微讓利，就能順利銷售去化。

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永慶不動產礁溪健康加盟店東游逸婷表示：「礁溪坐擁相當稀缺的平地溫泉資源，且兼具了商圈集中的優點，在愜意的生活之餘，也能享有便利的生活機能，因此成為台北人購置度假宅的首選地區，這樣的條件在台灣確實很難找到了。」

游逸婷表示：「礁溪市區的大樓社區中，有高達9成比例都是溫泉宅，規劃大多是套房～2房的設定，但價格落差不小，除了地段、屋齡因素外，是否規劃挑高、坪數設定也有不小落差，就以套房來說，坪數19~31坪都有。」

游逸婷介紹，以長榮、寒沐飯店一帶的溫泉套房來看，屋齡多在5~15年，成交單價落在38~50萬元，總價帶則大約為800~2100萬元。另外，湯圍溝商圈有屋齡較高、總價更低的溫泉套房選擇，屋齡20~25年產品成交單價為22~32萬元，總價帶約480~800萬元。

▲湯圍溝一帶，有比較多屋齡較高、總價更低的溫泉宅。（圖／永慶提供）

游逸婷觀察：「礁溪溫泉宅的買方，有8成是台北的客戶，大多設定為度假宅，而若是規劃退休定居，會比較傾向購入農舍，以常見的土地400~800坪、建坪100坪的新農舍來看，總價抓在3000~4500萬元。」

游逸婷談言，雖然礁溪溫泉宅不是最好的投資型產品，價格已差不多維持在那，不容易再大漲，但也難跌，「因為很多台北資產實力足夠的客戶，都希望有一個自己的小天地，可以泡泡湯，礁溪溫泉宅需求長期穩定。」

礁溪溫泉宅除了有穩定買盤，租賃市場需求也不少。游逸婷歸納，有3種人都有租屋需求，包括在地飯店人員，以及雙北客不想貿然決定，希望先租個3年，習慣一下，再出手。第三是，長輩想來礁溪養老，考量到經濟層面，無法直接購買，孝順的子女就來付租。

然而，面對央行打房，礁溪溫泉宅有受到衝擊嗎？游逸婷坦言，多少一定有影響，成交量縮，但價格修正幅度不大，約抓在5%左右，「相對的，現在的關鍵就是屋主是否願意讓利，只要降個5~10%，就能順利去化。」

▲游逸婷表示，礁溪溫泉宅的需求穩定。（圖／永慶提供）

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