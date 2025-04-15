網紅開箱豪宅建案傳詐騙？「團購6折買房」話術誘富商、醫師上當

▲建商詐騙已有先例，永慶房屋針對預售屋、成屋買賣提供防詐建議。（示意圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

最近台中知名豪宅遭買家踢爆，建商前年起舉辦多場「團購」說明會，瞄準傳產老闆與醫師等客群，以6折價格銷售餘屋，約20人繳付頭款等近10億元，卻無法過戶，疑似為一場精心布局的房產詐騙。永慶房屋提醒，不動產價值高，詐騙越來越常見，民眾買房付款前一定要多方打聽建商或屋主的財務狀況，並選擇有保障的方式交易，以免付了錢卻拿不到產權。

媒體稱「六折豪宅騙十億」 專家：建商詐騙已有先例

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，「很多人可能以為會遭詐騙房產的人，一定都是買賣經驗比較少的，但從這次的買賣爭議來看，其實任何人都有可能被騙！」據目前媒體報導，該建商在前年舉辦說明會，以低價向財力雄厚的買家銷售建案餘屋，未料後續房屋無法過戶，再因建商面臨銀行催繳貸款，建案未售餘屋可能流入法拍，使買家需要經過訴訟來追討權益。

其實過去也曾發生花蓮預售屋建商一屋多賣，吸金後捲款跑路，由於建商同時以建案抵押借貸，導致房屋被債權人申請假扣押，讓受害買方無法過戶與入住，也無法討回付款。陳賜傑指出，雖然兩者的吸金規模不同，但有共通點是，都會拖延過戶與交屋，因此民眾在買賣過程中，若察覺異常或有疑慮，建議要盡早尋求專業人士的幫助。

購屋有風險 「貨比三家」業者專業有誠信很重要

購屋產品不同，交易風險也不同，目前常見的房屋產品有預售屋、新成屋與中古屋。陳賜傑分析，以預售屋而言，因購買時房子還沒蓋好，無法取得建物使用執照，因此民眾從付款到真正取得房屋產權的這段期間，風險是最大的。例如施工品質、延後交屋、甚至無法取得建物使用執照，以及無法完工等，因此通常會建議民眾，選擇有經驗且有口碑的建商為宜。

至於購買成屋時，若是屋主為建商，有可能要求買家直接將頭期款匯入公司帳戶，若是遇到不肖業者惡意超賣或捲款跑路，又沒有簽定對買方權益有保障的「價金履約保證」條件時，就可能遇到本次台中豪宅案的窘境。另外是中古屋買賣，由於房屋多數不是全新產品，甚至可能已換過多個屋主，不只各間屋況不同，產權甚至也可能是多人持有，更考驗仲介人員的專業與誠信，是否有確實的調查屋況、產權狀況等，因此務必「貨比三家」選擇誠實、有規模的房仲業者，除了能獲得更完整的消費者保障，售後如有疑慮，也不怕業者消失。

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒，購售屋「貨比三家」選擇誠實、有規模的房仲業者才有保障。（圖／永慶房產集團提供）

保障購售屋安全 永慶房屋推反詐與「屋況+房價全保障」

陳賜傑提醒，不動產價值高，成為詐騙覬覦目標，務必提高警覺才能保障自己的財產、房產都安全。為保障民眾的購、售屋權益，永慶房屋首創「屋況+房價全保障」，並攜手內政部地政司、刑事警察局、政大不動產研究中心、以及各縣市地政局推廣不動產防詐，在全台舉辦逾650場次的房產防詐講座，並整合「房詐」資訊到《誠實房仲，全面反詐—永慶防詐專區》讓民眾可隨時掌握最新資訊。詳情請參考：https://event.yungching.com.tw/spcampaign/prevent-fraud/。

有關永慶房屋「屋況+房價全保障」，不只有「誠實安心認證」保障真實屋況，提供非短期交易、非凶宅、非輻射屋、漏水保固的四大認證標章；還有業界唯一「真房價保證」揭露完整行情，如未落實，就房價差額與屋況部分最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。針對屋況瑕疵、產權保證到價金履約保障，再提供「六大安心保障」確保屋況、產權與交易安全。