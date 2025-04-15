快訊／沒有爆艙、沒有流浪貨　美國線5月長約簽不出來估先延後半個月

▲美國線五月新年度長約估計會先延後半個月簽署。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨業A公司負責人指出，近期媒體上見到一些極端的報導，有說爆艙的，也有說會出現流浪貨、棄貨現象，還有說洛杉磯港變得空蕩，這些現象實際上都沒有，目前最現實的是美國線長約4月底到期，但是託運人都拒絕簽約，因為長約價比現貨價高，變成一簽就要漲價，估計船公司會將簽約時間先延後半個月。

A公司指出，船公司現在報給超大型攬貨公司的長約價，美西線每大箱約1900美元，美東線約2900美元，報給大型與中型攬貨公司則是美西2100、美東3100美元以上的價格，但目前現貨市場運價美西是1600-1700美元，美東是2600-2700美元，沒有託運人願意現在簽約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

估計要等到美國關稅政策大致底定，算得出今年整體市場出貨量會少多少，現貨市場運價會怎麼走，託運人才能較放心的簽約，而大陸市場部分是最難掌握的，因此估計船公司將被迫將舊約先延後半個月再說。

另因船公司減班減太多，閒置的船固定成本還是要支付，只要市場一回溫，船公司很快就會增派船舶，或許很短期間會因船舶調度速度沒跟上，出現很短暫的缺艙現象，但因貨載多數都能接受晚一、兩周裝船，不太可能出現爆艙現象，目前也沒有爆艙現象。

至於說流浪貨或是棄貨，出現的可能性很低，因為美國加高關稅有給最後裝船時間與到港時間，不願付高關稅的貨，4月5日之前裝船離港可免繳基本關稅，4月9日之前裝船離港可免繳對等關稅。