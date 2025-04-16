00961三大優勢報酬率往前衝　「月配00919」受青睞

▲受到美國總統川普對等關稅政策，台股ETF幾乎全軍覆沒。（圖／資料照）

記者錢雅慧／台北報導

台股受到美國總統川普對等關稅，波動起伏加劇，台股ETF也幾乎全軍覆沒，今年以來含息多是負報酬，不過其中最抗跌的FT臺灣永續高息（00961）吸引市場注意的目光。

00961與採季配息的群益台灣精選高息ETF（00919）成功路線有高度類似之處。但更近一步採月配息，堪稱「月配版00919」，料更受青睞。

近期川普對等關稅政策反覆，全球市場巨幅震盪，台股今年以來下跌16%。但部分台股ETF、尤其是高息ETF顯現耐震抗跌屬性，成市場資金避風港。

其中，又以00961報酬率今年以來跌幅僅4.67%，不僅比大盤跌幅還輕許多，最為抗震，且跌幅遠低於復華台灣科技優息（00929）的6.6%，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）各為8.85%、9.06%，居市場領先地位。

▲資料來源:Cmoney、時間:截至2025.04.15

00961在動盪市場中展現驚人的抗震實力。事實上，這檔去年下半年才上市掛牌高息ETF新兵，與00919有大幅相似之處

一、選股邏輯與核心理念

★00919：依臺灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。

★00961：同樣篩選高殖利率個股，但加碼 ROE機制，幫助投資人網羅真正有能力發出高股息的企業。

二、 成分股與產業分布

★00919強調精準卡位與超前部署，5月與12月更換成分股，其中5月精準卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股。

★00961 強調精準卡位高息頭等艙與搶先就坐成長貴賓席，5月與11月更換成分股，5月調整前逢2~4月股利公告旺季期間，不碰運氣，全依最新公告股利率進行高息股排序，並據此進行持股調整，而在6~10月除權息旺季期間，依季ROE成長率對股利率進行加權排序，在11月進行調整，超前佈署更具股價與股息成長潛力的股票。

兩檔ETF的前十大成分股有一半都相同：

00961：聯詠、新普、聯電、可成、力成、群光、華邦電、上海商銀、世界、

聯發科。

00919：聯電、長榮、中信金、聯發科、聯詠、長榮航、世界、群聯、力成、瑞儀

三、發行時程與配息前景：與00919成功模式幾乎一致

00961的發行時程與00919幾乎相同，若按照00919的模式，投資人很可能在2025年中獲得首次配息，即將迎來4~6月的除權息旺季，隨著股息入帳，00961首次配息值得期待！

00961有望成為繼00919之後的新一代高息標的，透過ROE選股與ESG篩選，今年以來優異績效已經證明它的實力，未來發展更值得期待，近期台股波動正好提供了逢低布局的好時機。