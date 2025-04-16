ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00961三大優勢報酬率往前衝　「月配00919」受青睞

▲▼台股ETF,00961,高息ETF,股息,抗跌,富蘭克林,FT臺灣永續高息。（圖／資料照、富蘭克林提供）

▲受到美國總統川普對等關稅政策，台股ETF幾乎全軍覆沒。（圖／資料照）

記者錢雅慧／台北報導

台股受到美國總統川普對等關稅，波動起伏加劇，台股ETF也幾乎全軍覆沒，今年以來含息多是負報酬，不過其中最抗跌的FT臺灣永續高息（00961）吸引市場注意的目光。

00961與採季配息的群益台灣精選高息ETF（00919）成功路線有高度類似之處。但更近一步採月配息，堪稱「月配版00919」，料更受青睞。

近期川普對等關稅政策反覆，全球市場巨幅震盪，台股今年以來下跌16%。但部分台股ETF、尤其是高息ETF顯現耐震抗跌屬性，成市場資金避風港。

其中，又以00961報酬率今年以來跌幅僅4.67%，不僅比大盤跌幅還輕許多，最為抗震，且跌幅遠低於復華台灣科技優息（00929）的6.6%，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）各為8.85%、9.06%，居市場領先地位。

▲▼台股ETF,00961,高息ETF,股息,抗跌,富蘭克林,FT臺灣永續高息。（圖／資料照、富蘭克林提供）

▲資料來源:Cmoney、時間:截至2025.04.15

00961在動盪市場中展現驚人的抗震實力。事實上，這檔去年下半年才上市掛牌高息ETF新兵，與00919有大幅相似之處

一、選股邏輯與核心理念

★00919：依臺灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。

★00961：同樣篩選高殖利率個股，但加碼 ROE機制，幫助投資人網羅真正有能力發出高股息的企業。

二、 成分股與產業分布

★00919強調精準卡位與超前部署，5月與12月更換成分股，其中5月精準卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股。

★00961 強調精準卡位高息頭等艙與搶先就坐成長貴賓席，5月與11月更換成分股，5月調整前逢2~4月股利公告旺季期間，不碰運氣，全依最新公告股利率進行高息股排序，並據此進行持股調整，而在6~10月除權息旺季期間，依季ROE成長率對股利率進行加權排序，在11月進行調整，超前佈署更具股價與股息成長潛力的股票。

兩檔ETF的前十大成分股有一半都相同：

00961：聯詠、新普、聯電、可成、力成、群光、華邦電、上海商銀、世界、
聯發科。

00919：聯電、長榮、中信金、聯發科、聯詠、長榮航、世界、群聯、力成、瑞儀

三、發行時程與配息前景：與00919成功模式幾乎一致

▲▼台股ETF,00961,高息ETF,股息,抗跌,富蘭克林,FT臺灣永續高息。（圖／資料照、富蘭克林提供）

00961的發行時程與00919幾乎相同，若按照00919的模式，投資人很可能在2025年中獲得首次配息，即將迎來4~6月的除權息旺季，隨著股息入帳，00961首次配息值得期待！

00961有望成為繼00919之後的新一代高息標的，透過ROE選股與ESG篩選，今年以來優異績效已經證明它的實力，未來發展更值得期待，近期台股波動正好提供了逢低布局的好時機。

關鍵字： 台股ETF00961高息ETF股息抗跌富蘭克林FT臺灣永續高息00919

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

推薦閱讀

突破超高齡社會長壽課題！中租基金平台推出熟齡「樂退休」方案

突破超高齡社會長壽課題！中租基金平台推出熟齡「樂退休」方案

台灣在2025年正式邁入超高齡社會，每5人中就有一人是65歲以上長者，而45歲以上的「壯世代」人口也突破全台人口半數，人口老化速度位居全球之冠，因應社會結構挑戰，台灣第一家線上基金超市「中租基金平台」今 (12) 日攜手富蘭克林投顧、中國信託投信、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、新光投信(利安基金總代理)、安聯投信、康和投顧(尚渤基金總代理)、統一投信、萬寶投顧(普徠仕基金總代理)等十家重量級基金業者，宣布推出「樂退休」投資專案計畫。

2025-03-12 14:33
挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

美國總統川普關稅措施引發全球經貿動盪，經濟部長郭智輝因前一天在國會拋出「以前8點起床，現在6點起床，我也是吃苦當吃補」挨轟不知民間疾苦，郭今（16）日赴立法院經濟委員會接受質詢前遇到媒體堵訪，頻頻表示「我也是民間來的嘛」、「不會不知道民間疾苦」，不過再被問到今天幾點起床，郭智輝以「私人的事不便作答」回應。

2025-04-16 10:17
債券市場遇恐怖一周！　ETF受益人跌破200萬創今年新低

債券市場遇恐怖一周！　ETF受益人跌破200萬創今年新低

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到198萬1585人，跌破200萬人大關，創下今年新低。

2025-04-16 10:26
美銀曝1現象！美股還沒跌完　投資人30年來最悲觀

美銀曝1現象！美股還沒跌完　投資人30年來最悲觀

川普關稅衝擊持續，市場認為美股還沒跌完。美國銀行（美銀，BofA）發布最新調查，投資者對經濟前景的悲觀程度創三十年來的最高，但基金經理的悲觀情緒尚未完全反映在資產配置中，現金佔比還未到「恐懼峰值」，也就是說，美股還要面臨進一步下跌。

2025-04-16 09:53
船舶租金太高、運價暴跌　新加坡貨櫃船公司Vasi宣布倒閉

船舶租金太高、運價暴跌　新加坡貨櫃船公司Vasi宣布倒閉

成立13年、總部位於新加坡的貨櫃船公司Vasi Shipping，因為手上船舶租金太高，近半年貨櫃船運市場運價暴跌，本月10日在政府公報上發佈公告，決定在本月28日召開債權人會議正式啟動破產程式。台灣的船舶仲介公司指出，Vasi應該是在新冠肺炎疫情期間租進高價的貨櫃船，而目前市場運價已經無法支應高船租，才會宣告倒閉。

2025-04-16 07:00
49檔今股東會最後買進日　中鋼紀念品蓋牌也在列

49檔今股東會最後買進日　中鋼紀念品蓋牌也在列

逾49家上市公司股東會最後買進日落在今（16）日，以擁有128.7萬股民的中鋼（2002）最受人注目，不過中鋼股東會紀念品承襲過往「蓋牌」風格，將在停止過戶日後才會向外說明要送什麼小禮物給股民。

2025-04-16 06:00
市值型ETF聯邦009804今天掛牌　一度摜破10元發行價

市值型ETF聯邦009804今天掛牌　一度摜破10元發行價

市值型ETF聯邦精彩50（009804）今（16）日以10.02元掛牌第一天，盤中受到指數跌幅擴大，價格一度跌摜破10元，來到9.97元，11點過後成交量逼近3萬張。

2025-04-16 11:47
防堵陸貨來台「洗產地」　財長：考慮小額免稅門檻降至1000元

防堵陸貨來台「洗產地」　財長：考慮小額免稅門檻降至1000元

美國總統川普祭出核彈級「對等關稅」措施引發全球多國爭相談判，其中「中國製產品繞道洗產地」的疑慮如何化解成為談判重點，財政部長莊翠雲今（16）日指出，已開始針對小額免稅門檻措施進行檢討，立委建議由現行2000元降至1000元將會納入考量。

2025-04-16 11:27
「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

對等關稅打趴全球投資市場，股債大震盪，美國10年期公債殖利率一度飆破4.5％，美債價格跛腳下跌，這讓以往被視為「資金避風港」的美債受到質疑。投資人憂心現在還能抱美債？債券防禦效果失效？專家表示，川普的「人造熊市」只是一時，長期來看，股債仍呈負相關，抱債領息更是沒問題。

2025-04-16 11:21
3檔主動式ETF新品掛「A牌」開募　解被動式痛點

3檔主動式ETF新品掛「A牌」開募　解被動式痛點

近期金融市場波動加劇，但新基金募集潮仍持續，又以ETF的募集檔數最多，其中主動式ETF最受外界闗注，包括本周募集的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），以及5月將募的群益台灣精選強棒主動式 ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF（00981A），股票代號皆增列「A」字掛牌，專家表示，由於主動式ETF是透過基金經理人操盤以更積極的方式追求基金績效，加上此時碰到台股回檔之際有利低檔布局，市場推估，相較去年多檔被動式ETF選在台股高檔發行，逐漸面臨股息配不出窘境，主動式ETF站有有利發行時點上

2025-04-16 11:03

讀者迴響

熱門新聞

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

美債崩跌逼退川普　台灣談判籌碼曝光

股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放

49檔今股東會最後買進日　中鋼紀念品蓋牌也在列

川普關稅爆美債拋售潮　00795B驚見2565萬元違約交割

「關稅帝君」砸盤台股　國安基金進場標準曝光

投資人搶買避險！金價突破3200美元

美銀曝1現象！美股還沒跌完　投資人30年來最悲觀

快訊／台積電跌12元至865　台股殺逾200點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366