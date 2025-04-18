台中「真天龍區」不是七期　坪數斷層首購轉向　

▲八期重劃區被選為台中版「真天龍區」，成為不少購屋族與投資人注目的焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台北市常被稱為「天龍國」，其中大安區更被視為「天龍國首都」。而隨著台中市房市近年變化劇烈，台中八期重劃區被選為「真天龍區」，成為不少購屋族與投資人注目的焦點。在地房仲分享，近5年來出現的2房產品，也開始吸引菁英族移入八期。

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有巢氏房屋八期文心捷運加盟店店長鄭亦清說明：「早年八期以透天產品為主，吸引中高總價預算的自住客，之後才有大樓產品出現，約10年左右屋齡的物件，大多是室內40坪以上的大坪數住宅，近幾年開發商才陸續推出2房產品，也因坪數斷層，讓首購轉向，如今只要是震後宅的物件，幾乎都已站上45～50萬元坪的價格帶。」

▲八期重劃區內綠地覆蓋率高，有豐樂、南苑、豐富三大公園，且周邊生活機能強大。（圖／記者陳筱惠攝）



鄭亦清說：「八期重劃區位於七期、五期、十三期中間，橫跨台中主要幹道文心路，由於區內綠地覆蓋率高，有豐樂、南苑、豐富三大公園，且周邊生活機能強大，更有向心南路商圈、文心秀泰百貨、好市多、迪卡儂等大型機能撐盤。」相比七期重劃區類比台北市信義計劃區，八期重劃區就等同於台北市大安區。

▲八期興富發「文心愛悦」、親家「one city」以及「佳泰大方」、國雄「文心一號」因有2房產品，在市場相對熱絡。（圖／業者提供）

而去年央行政策與銀行貸款限縮的雙重影響下，對首購族、換屋族來說，是一大挑戰。尤其不少銀行針對客戶職業別與財務結構要求更高，導致部分買方被迫觀望，以近期相對熱門的社區，包含興富發「文心愛悦」、親家「one city」以及「佳泰大方」、國雄「文心一號」等都是因有2房產品，而在市場相對熱絡。

▲有巢氏房屋八期文心捷運加盟店店長鄭亦清認為近期銀行申貸的條件趨於嚴格，建議購屋族提前準備好金流與信用。（圖／業者提供）



鄭亦清表示：「受到大環境影響，部分屋主心態也轉變，不急著求售，反而以『租』待變，尤其是鄰近捷運站點的社區，也成為熱門標的。」對於想要進入八期尋找物件的購屋族，鄭亦清建議：「除了要評估自備款外，近期因銀行申貸的條件趨於嚴格，不論是金流還是個人信用的部分都要先培養起來，比較能夠申請到滿意的條件。」

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