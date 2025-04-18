川普關稅戰！星宇曝北美線訂位趨緩　小額包裹貨量將大減

▲星宇航空策略長劉允富。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

川普關稅政策難以捉摸變化，對於是否影響各航線訂位狀況及貨運，星宇航空（2646）策略長劉允富指出，對於今年的日本市場仍是相對樂觀，不過仍要觀察是否影響出遊意願及價格走向，北美線訂位狀況有稍微趨緩，但幅度不大；貨運方面小額包裹關稅取消會影響貨量，對中長期有很大負面影響，後市仍要密切觀察。

劉允富表示，對今年日本市場還是很樂觀，川普關稅政策還要再觀察，對日本來講有影響，但整個航網表現還是很強勁，但關鍵因素還是匯率變化，觀察是否影響出遊意願及價格走向。

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劉允富指出，北美航線訂位狀況或多或少有受到川普關稅政策影響，導致消費力下降，後面6個月訂位跟去年同期相比有趨緩，但下降幅度不大。

至於航空貨運部分，劉允富說，最主要的貨量是電商跟AI相關產品，川普小額包裹關稅5／2若真的生效，小額包裹幾乎不見，對貨量影響很大，AI相關產業或是電子業，也是對關稅直接影響，這部分對貨運中長期有很大負面影響。

不過，劉允富透露，近期航空貨運還是有出現一小波快單，但量已經趨近保守，5／2若美國小額包裹高額關稅上路，將會對貨運造成很大的影響；90天的關稅暫停期間則要看有沒有明確方向。目前觀察，航空貨運價格台灣到美西每公斤約新台幣130至180元，美東約200元。