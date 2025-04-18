ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

星宇神戶開航！4月訂位率逾8成　今年拚再增日本航點

▲星宇航空策略長劉允富、日本分公司總經理王雲翔。（圖／記者廖婕妤攝）

▲星宇航空策略長劉允富、日本分公司總經理王雲翔。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（18）日開航神戶航線，成為日本第11個航點，星宇航空策略長劉允富指出，神戶航線對京阪神地區來說是很好的門戶，對此航線期望很高，4月的訂位率達8成，未來都會考慮增班；整個日本線在營收占比近5成，除了加密航班、放大機型之外，也有在規劃新航點，最快夏季班表結束前可有好消息。

策略長劉允富表示，對神戶航線的期望非常高，神戶機場很早就規劃安排國際線，疫情前就跟星宇航空接觸，雙方很快達成協議，當時有很多航空公司都申請飛航神戶，但最後只有星宇、長榮航（2618）、大韓航空及吉祥航空等4家航空公司飛航，且星宇是國籍航空航班數最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉允富提到，神戶機場國際線的運量管控非常好，每個時間帶只允許1班飛機，對旅客來說優勢是進出速度很快，且交通非常便利，從機場到市中心僅18分鐘，再轉搭JR到大阪最快半小時內就可抵達，對京阪神來說是很好的門戶；以人口數來看，神戶是日本第7大城市，對外港口也很大，旅遊景點也豐富，因此對神戶航線寄予厚望。

劉允富指出，台北-神戶1周3班、台中-神戶1周7班，目前訂位狀況都很不錯，台北時間帶較早，但4月訂位率接近8成，台中訂位率則超過8成，加上大阪1天2班飛航，載客率也很好，冬季班表都會考慮增班。

針對日本線布局，劉允富透露，日本線在整體營收占比很高，是整個航網非常重要的重心，今年Q1日本客收占全體營收接近5成、每周飛日本航班共101班、占比41％，Q1日本載客率超過9成，會放大飛機持續推升營收，也希望可以繼續增班，今年也陸續有新航點規劃，最快夏季班表可以揭曉。

劉允富說，目前日本由北到南都布局差不多，加密航班是一個方向，機型也會更換成寬體機，像是福岡、熊本、仙台、北海道等都是用寬體機，名古屋也會在特定期間放大機型，待未來交機完成後，有更多空間換機型。

關鍵字： 航空星宇航空神戶航線日本營收

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

推薦閱讀

台積電首次點名「5大客戶」在美量產　強調不怕競爭但補助要公平

台積電首次點名「5大客戶」在美量產　強調不怕競爭但補助要公平

晶圓代工龍頭台積電(2330)今(17)日舉行法說會，董事長魏哲家也針對美國投資首次點名客戶名稱，表示包括Apple、NVIDIA、AMD、高通、博通等五大客戶都在美國廠生產，相比起過去未直接講出客戶名，可說是一大改變。

2025-04-17 16:13
魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對美國千億美元投資案，台積電董事長魏哲家表示，未來預計有三成2奈米以下的產能都將在亞利桑那州廠還生產，來支持美國領先客戶的需求。

2025-04-17 15:21
台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資英特爾傳言

台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資英特爾傳言

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對外界關注關稅議題及是否會和美國企業組成合資公司，台積電董事長魏哲家今日正式回應，表示目前關稅議題上，未見客戶有任何動作，至於外界傳言與 Intel等其他公司談合資，魏則回應「並未考慮和任何公司洽談進行合資」。

2025-04-17 14:44
快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元　獲利年增6成、毛利率58.8%

快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元　獲利年增6成、毛利率58.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元（折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元）。

2025-04-17 13:43
台積電Q2財測估營收季增逾1成　全年資本支出不變

台積電Q2財測估營收季增逾1成　全年資本支出不變

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電也釋出第二季財測，台積電預計，第二季營收以美元計，預估落在284億至292億元之間，有望季增13%，若以美金對新台幣1比32.5元匯率計算，毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間。

2025-04-17 14:36
台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）舉行法說會且公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元，創下史上同期新高，激勵美股夜盤股價急拉逾5%。

2025-04-17 14:33
台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，且另有3間台廠涉入其中。

2025-04-17 12:03
H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達股價在16日遭遇猛烈拋售，盤中一度暴跌10%，收盤大跌6.9%，創下1月以來最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發超1800億美元，華爾街憂心新規定是對輝達等晶片大廠掛起來禁止進人中國的牌子，破壞性恐更勝預期。

2025-04-17 11:10
台積電法說穩軍心！美晶片股盤前齊揚　英特爾遭否認合資獨憔悴

台積電法說穩軍心！美晶片股盤前齊揚　英特爾遭否認合資獨憔悴

台積電法說會交出亮眼成績，且向外說明關稅未影響客戶態度、年度展望不變等，帶動美股慶祝行情，至台北時間17日下午4點左右，台積電ADR在美股盤前漲4.7%，包括美光、輝達（NVIDIA）等多檔重量級晶片股也都漲逾1%，而遭台積電否認有合資併購的英特爾獨憔悴走跌。

2025-04-17 16:42
國巨防搶親加價購！　芝浦電子每股收購價升至5400日圓

國巨防搶親加價購！　芝浦電子每股收購價升至5400日圓

台灣被動元件大廠國巨(2327)日前宣布計劃收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）100% 股權，不過市場傳出日本電子零件廠美蓓亞三美 （Minebea Mitsumi ）搶親，國巨今（17）日宣布調高收購價至每股5400日圓，較前次大幅調整25.58%，總收購金額上看823.3億日圓。

2025-04-17 16:20

讀者迴響

熱門新聞

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

送錢給小孩注意！　國稅局認證富爸媽靠1招贈與免稅額衝上688萬

即／美股三大指數上漲「突然大跌」　台積電ADR漲3%

聯合健康財報爆雷打亂美股　三大指數突下跌

陽明海運發重訊　新加坡2間子公司7月底前合併

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

50萬股息入帳！他曝「1檔ETF」波動相對低

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

德翔海運專注亞太區運務　股票在香港上市至今已上漲47.61%

台積電法說會關稅、Intel傳聞一次說清！　專家評「最壞時期已過」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366