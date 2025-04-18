星宇神戶開航！4月訂位率逾8成　今年拚再增日本航點

▲星宇航空策略長劉允富、日本分公司總經理王雲翔。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（18）日開航神戶航線，成為日本第11個航點，星宇航空策略長劉允富指出，神戶航線對京阪神地區來說是很好的門戶，對此航線期望很高，4月的訂位率達8成，未來都會考慮增班；整個日本線在營收占比近5成，除了加密航班、放大機型之外，也有在規劃新航點，最快夏季班表結束前可有好消息。

策略長劉允富表示，對神戶航線的期望非常高，神戶機場很早就規劃安排國際線，疫情前就跟星宇航空接觸，雙方很快達成協議，當時有很多航空公司都申請飛航神戶，但最後只有星宇、長榮航（2618）、大韓航空及吉祥航空等4家航空公司飛航，且星宇是國籍航空航班數最多。

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劉允富提到，神戶機場國際線的運量管控非常好，每個時間帶只允許1班飛機，對旅客來說優勢是進出速度很快，且交通非常便利，從機場到市中心僅18分鐘，再轉搭JR到大阪最快半小時內就可抵達，對京阪神來說是很好的門戶；以人口數來看，神戶是日本第7大城市，對外港口也很大，旅遊景點也豐富，因此對神戶航線寄予厚望。

劉允富指出，台北-神戶1周3班、台中-神戶1周7班，目前訂位狀況都很不錯，台北時間帶較早，但4月訂位率接近8成，台中訂位率則超過8成，加上大阪1天2班飛航，載客率也很好，冬季班表都會考慮增班。

針對日本線布局，劉允富透露，日本線在整體營收占比很高，是整個航網非常重要的重心，今年Q1日本客收占全體營收接近5成、每周飛日本航班共101班、占比41％，Q1日本載客率超過9成，會放大飛機持續推升營收，也希望可以繼續增班，今年也陸續有新航點規劃，最快夏季班表可以揭曉。

劉允富說，目前日本由北到南都布局差不多，加密航班是一個方向，機型也會更換成寬體機，像是福岡、熊本、仙台、北海道等都是用寬體機，名古屋也會在特定期間放大機型，待未來交機完成後，有更多空間換機型。