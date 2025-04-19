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ETF 換股潮！3 檔規模破百億牽動台股　調整成分股一次看

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／綜合報導

根據臺灣指數公司公告8檔ETF進行換股，其中包括國泰台灣5G+（00881）、富邦特選高股息30（00900）與中信成長高股息（00934）3檔規模均破百億元，換股動作勢必影響股價表現。

此次換股8檔ETF中，除00881、00900、00934外，其餘5檔還包括野村臺灣新科技50（00935）、富邦臺灣中小（00733）、FT臺灣Smart（00905）、中信臺灣智慧50（00912）、中信上櫃ESG 30（00928），相關成分股納入和刪除變動將自2025年4月18日交易結束後生效（亦即2025年4月21日起生效）。

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以下是此次8檔ETF調整成分股概況：

●國泰台灣5G+（00881）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」
資產規模511.31億元、受益人數28.27 萬人
新增及刪除各1檔，新增金像電、刪除華通。

●富邦特選高股息30（00900）追踨「 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數 」
資產規模262.16億元、受益人數18.79萬人
增及刪除各13檔，新增成分股有正新、華通、聯強、宏碁、創見、華航、國泰金、神基、南寶、和碩、臻鼎-KY、世界、群益證；刪除聚陽、光寶科、台積電、義隆、可成、京城、中信金、大立光、家、材料-KY、譜瑞-KY、亞翔、力成。

●中信成長高股息（00934）追踨「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數 」
資產規模150.07億元、受益人數9.05萬人
新增及刪除各18檔，新增儒鴻、瑞昱、國產、潤弘、長榮、萬海、大立光、順達、玉晶光、大聯大、南寶、聖暉*、全家、群益證、樺漢、緯穎、復盛應用、洋基工程；刪除統一、三陽工業、長榮鋼、微星、華固、慧洋-KY、統一超、日月光投控、天鈺、世界、啟碁、環球晶、矽創、南電、富邦媒、豐泰、中保科、裕融。

●野村臺灣新科技50（00935）追踨「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數 」
資產規模77.37億元、受益人數5.39 萬人
新增及刪除各3檔，新增智原、創意、世芯-KY；刪除欣興、中美晶、萬潤。

●富邦臺灣中小（00733）追踨「 臺灣指數公司中小型A級動能50指數 」
資產規模66.21億元、受益人數5.29萬人
新增及刪除各45檔，新增東陽、耿鼎、億泰、榮星、春源、麗正、大同、群光、建準、創見、冠西電、華經、資通、強茂、櫻花建、日勝生、亞航、漢翔、第一保、盛達、力特、富華新、銘異、晶睿、群創、安馳、牧德、智易、瑞智、駐龍、國精化、弘凱、建國、隆大、工信、鄉林、長虹、迎廣、浪凡、凌華、達麗、力成、龍德造船、來頡、寶一；刪除直得、上銀、為升、宇隆、IKKA-KY、華通、海悅、昆盈、金像電、台光電、億光、凌陽、圓剛、偉詮電、盟立、敦陽科、亞光、智原、華晶科、景碩、新日興、玉晶光、創意、聯鈞、碩天、達邁、海華、大銀微系統、聯德控股-KY、凌通、眾達-KY、訊連、祥碩、遠雄、邁達特、同欣電、光聖、達發、洋基工程、AES-KY、采鈺、南電、振樺電、羅昇、鈺齊-KY。

●FT臺灣Smart（00905）追踨「臺灣指數公司特選Smart多因子指」
資產規模62億元、受益人數5.77 萬人
新增23檔刪除40檔，新增 聯華食、國化、京城、宏璟、新興、2612 中
航、2852 第一保、3032 偉訓、3056 富華新、3130 一零四、3481 群創、
3596 智易、3679 新至陞、3694 海華、4532 瑞智、4536 拓凱、4551 智伸
科、6192 巨路、6196 帆宣、6281 全國電、8467 波力-KY、8482 商億-
KY、9802 鈺齊-KY；刪除統一、大統益、華友聯、名軒、儒鴻、堤維西、大山、東鹼、和桐、喬山、東和鋼鐵、聯電、京元電子、全新、國產、皇翔、華固、富邦金、國泰金、凱基金、中信金、神基、晟銘電、奇鋐、台灣大、洋華、健策、佳醫、南寶、致伸、群益期、瑞儀、精成科、宏正、鈺邦、矽創、勤誠、菱光、寶成、中聯資源。

●中信臺灣智慧 50（00912）追踨「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數 」
資產規模14.01 億元、受益人數1.23萬人
新增及刪除各1檔，新增長榮航、刪除欣興。

●中信上櫃ESG 30ETF（00928）追踨「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數 」
資產規模6.18億元、受益人數7961人
新增及刪除各1檔，新增昇達科、刪除閎康。

關鍵字： 標題:1.ETF換股影響股價表現，成分股概況一覽2.8檔ETF換股倒數！投資人必知變動內容3.台灣指數公司公告8檔ETF換股！投資新機會來了4.ETF投資者注意！8檔ETF成分股調整全解析SEO標題:1.ETF換股影響股價表現，投資者切勿錯過2.8檔ETF換股公告！投資人迅速掌握最新動態3.投資必看！臺灣指數公司宣布8檔ETF成分股調整4.ETF換股即將生效，投資者應該如何應對APP推播標題:1.ETF換股倒數！投資新機會即將來臨2.投資者必看！8檔ETF成分股調整全面解析3.ETF換股即將生效，影響股價

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