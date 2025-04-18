美對陸製船收費辦法出爐　陽明：所屬聯盟重新調整船隊配置

▲陽明海運所屬Premier聯盟大陸建造船舶最少。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

根據美國貿易代表辦公室（USTR）17日公布於《聯邦公報》的方案，對中國大陸製造船舶額收取的港口費，改採取每次航程僅收取一次，而非原先提案的每彎靠一個港口計費一次，對貿易運輸業衝擊有縮小，但仍是嚴重負擔，陽明海運高階表示，實施日期公司距今還有近半年，公司所屬Premier會調整船隊布置，做出適當因應，並設法轉嫁增加的成本。

陽明船隊當中僅有5艘像希臘船東長租的5艘1.2萬箱(20呎櫃)貨櫃船是大陸建造，目前備置在美國線，公司原則上會設法調離美國，不過美國的關稅政策一直在變，半年內會或許還會有異動。

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由於估計即使經過調整，整個聯盟還是會有部分大陸建造船舶仍需配置在美國線，船公司因而增加的成本會設法轉嫁給託運人，但能否完全轉嫁，還是看市場實際情況。

新規將於10月14日上路，收費基準依船隻淨噸位或卸櫃量計算，每艘船一年最多收取6次。中國製造並由中國企業持有的船隻每噸收費50美元，未來3年每年調漲30美元；若淨噸位金額較高，則每個貨櫃收費120美元，3年後調漲至250美元。非中國企業擁有的中國製船舶則收取每噸18美元費用，未來3年每年增加5美元。

這項措施排除美國國內港口間航線及開往加勒比海、美屬地區的船舶，美加兩國在五大湖航運的船隻也獲得豁免。美國航運業者如Matson及Seaboard Marine等不受影響，抵美載運出口貨物的空船也不需繳費。

目前三大海運聯盟當中以海洋聯盟的陸製船最多，因為中遠海運與東方海外船隻擁有最多陸製船，估計所受的衝擊也最大。Premier聯盟估計影響最小，因為陽明與韓新遠洋都沒在大陸造船，僅有少數租賃船。