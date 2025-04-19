以一破千　山川戰法教你看穿主力控盤手法





文．蔡武穆

股市戰神奧丁靠著自我學習，融合波浪理論與阪田五法，自創「山川戰法」，在股市屹立不搖三十年，目前已財富自由，開班傳授心法。

奧丁說，拿薪水的工作，不是他要的人生，透過朋友介紹踏入股市，初期買書自修，屢屢賠錢，於是停止交易十五年，每天看書、研究Ｋ線，直到完全掌控盤面的走勢為止才進場。

波浪理論含金量最高

初期沒有看盤軟體，他便到券商影印資料，自己畫Ｋ線，領略波浪理論的精髓，他認為，波浪理論是含金量最高的學說，十五年來，他重複畫圖，看到很多人看不到的境界。

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他說，波浪理論最大的問題是使用者自我意識太重，往往會發生你多一浪、我少一浪的弊病，所以沒有統一的畫法，這也是波浪理論所以艱澀困難的原因。

其次，很多人在學習波浪理論沒有考慮的成交量，《波浪理論》原著最後一章節提到波浪有成交量，稱為波浪量，多年的研究，他發現，波浪量就隱藏在江恩理論(又稱甘氏理論)的半對數中，因為現在軟體都是對數，無法像半對數反映真實的跌幅。

自創「山川戰法」從成交量抓到股市脈動

「波浪理論只是一個理論，不是交易邏輯」，因此，他整合波浪理論和阪田五法，自創「山川戰法」，特別重視成交量，他說，「沒有成交量的支持，型態僅供參考」，成交量才是最真實的，從成交量也可以洞悉人性的恐懼與貪婪，抓到股市的脈動。

像是4月9日當天，股市下跌1068點，成交量來到5897億元，代表市場上有一半人看多、一半人看空，然而隔天4月10日跳空飆出漲停，成交量2084億元，2084億吞掉5897億，小量吞掉大量，代表市場已無賣壓，重新回到多頭走勢，從恐懼轉為貪婪。

成交量也可以判斷多空，多頭就是上漲有量、下跌無量，空頭就是下跌有量、上漲無量，以大盤目前(4/16)的反彈，就是上漲有量，下跌無量，多方氣勢較為強勁。

「山川破型態、軌道破趨勢」

山川戰法的基本精神是「山川破型態、軌道破趨勢」，奧丁認為，型態本身就是一個上漲的ABC和一個下跌的ABC組合，或是Ｎ字攻擊的組合而成，因此，只要學會ABC就可拆解所有的型態，不用死記硬背。

另外，軌道線是趨勢線的延伸，但是趨勢線大家畫法都不一樣，山川戰法可以把趨勢線統一，利用波浪的轉折，畫出真正的軌道趨勢，判定趨勢扭轉與超漲超跌的特性，這才是真正趨勢線轉換軌道的用法。

至於買賣點依據，奧丁認為，母子型態是所有型態之母，買賣點就是「母子高、母子低」，簡單來說，把形態學變成一個大箱型，當Ｋ棒突破箱型高，即為買進訊號，當Ｋ棒跌破箱型低，則為賣出訊號。

成交量看主力心態、控盤手法

選股方面，奧丁善於找出法人籌碼動向，做短波段操作，也會掌握主力在哪家分點券商的進出，跟著主力上車或下車。他說明，透過看盤軟體，一檔股票只要花10~20分鐘就能輕易對比出主力的心態，投資者要勤於做功課，才容易獲利。

投資者要在股市站穩腳跟，一定要洞悉主力思維。他分享，一檔股票不會只有一個主力在炒作，而是二個或三個，甚至更多，但是主力不可能打電話通知，而是透過市場的訊號，告訴其他主力控盤的位置在哪。

這市場訊號就是主力控盤均線，是主力控盤的平均成本價，依此可以看出主力的心態是多方還是空方。此外，成交量也可以看出主力心態，例如，階梯量是主力的常用手法，告訴全市場的散戶，「我已經準備好了，請跟我上車」。

除了股票之外，主力控盤均線特別適合用在期貨，期貨每周結算一次，也意味目前期貨每周都有機會作弊，從周op圖表，可以知道結算的方向與收盤落點位置，而成交量則是看主力的控盤手法，是積極還是等待。

技術分析最高段 看懂市場的貪婪與恐懼

在股市交易三十年，奧丁認為，股市交易要有正確的觀念，一定要嫻熟基本分析或技術分析其中一項，或二者兼備再進場，瞎子摸象、道聽塗說都會造成慘賠，股市是一個吃人不吐骨頭的地方，投資者一定要認真做功課，守住自己的財富。

其次，在股市致富的機率只有萬分之一，不要妄想在股市裡致富，建議投資者還是要有一份正常的工作，把股票當作被動收入，生活中的小確幸，人生才會踏實。

最末，奧丁分享，技術分析學到最高段，並不是在於掌握獨家技術，而是看懂市場的貪婪與恐懼，山川戰法對新手而言，有一點難度，他堅持數十年才站上這舞台，想進入的人必須立定心志，下苦功學習，方能在股市獲利。







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