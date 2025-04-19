ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

以一破千　山川戰法教你看穿主力控盤手法

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．蔡武穆

股市戰神奧丁靠著自我學習，融合波浪理論與阪田五法，自創「山川戰法」，在股市屹立不搖三十年，目前已財富自由，開班傳授心法。

奧丁說，拿薪水的工作，不是他要的人生，透過朋友介紹踏入股市，初期買書自修，屢屢賠錢，於是停止交易十五年，每天看書、研究Ｋ線，直到完全掌控盤面的走勢為止才進場。

波浪理論含金量最高

初期沒有看盤軟體，他便到券商影印資料，自己畫Ｋ線，領略波浪理論的精髓，他認為，波浪理論是含金量最高的學說，十五年來，他重複畫圖，看到很多人看不到的境界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，波浪理論最大的問題是使用者自我意識太重，往往會發生你多一浪、我少一浪的弊病，所以沒有統一的畫法，這也是波浪理論所以艱澀困難的原因。

其次，很多人在學習波浪理論沒有考慮的成交量，《波浪理論》原著最後一章節提到波浪有成交量，稱為波浪量，多年的研究，他發現，波浪量就隱藏在江恩理論(又稱甘氏理論)的半對數中，因為現在軟體都是對數，無法像半對數反映真實的跌幅。

自創「山川戰法」從成交量抓到股市脈動

「波浪理論只是一個理論，不是交易邏輯」，因此，他整合波浪理論和阪田五法，自創「山川戰法」，特別重視成交量，他說，「沒有成交量的支持，型態僅供參考」，成交量才是最真實的，從成交量也可以洞悉人性的恐懼與貪婪，抓到股市的脈動。

像是4月9日當天，股市下跌1068點，成交量來到5897億元，代表市場上有一半人看多、一半人看空，然而隔天4月10日跳空飆出漲停，成交量2084億元，2084億吞掉5897億，小量吞掉大量，代表市場已無賣壓，重新回到多頭走勢，從恐懼轉為貪婪。

成交量也可以判斷多空，多頭就是上漲有量、下跌無量，空頭就是下跌有量、上漲無量，以大盤目前(4/16)的反彈，就是上漲有量，下跌無量，多方氣勢較為強勁。

「山川破型態、軌道破趨勢」

山川戰法的基本精神是「山川破型態、軌道破趨勢」，奧丁認為，型態本身就是一個上漲的ABC和一個下跌的ABC組合，或是Ｎ字攻擊的組合而成，因此，只要學會ABC就可拆解所有的型態，不用死記硬背。

另外，軌道線是趨勢線的延伸，但是趨勢線大家畫法都不一樣，山川戰法可以把趨勢線統一，利用波浪的轉折，畫出真正的軌道趨勢，判定趨勢扭轉與超漲超跌的特性，這才是真正趨勢線轉換軌道的用法。

至於買賣點依據，奧丁認為，母子型態是所有型態之母，買賣點就是「母子高、母子低」，簡單來說，把形態學變成一個大箱型，當Ｋ棒突破箱型高，即為買進訊號，當Ｋ棒跌破箱型低，則為賣出訊號。

成交量看主力心態、控盤手法

選股方面，奧丁善於找出法人籌碼動向，做短波段操作，也會掌握主力在哪家分點券商的進出，跟著主力上車或下車。他說明，透過看盤軟體，一檔股票只要花10~20分鐘就能輕易對比出主力的心態，投資者要勤於做功課，才容易獲利。

投資者要在股市站穩腳跟，一定要洞悉主力思維。他分享，一檔股票不會只有一個主力在炒作，而是二個或三個，甚至更多，但是主力不可能打電話通知，而是透過市場的訊號，告訴其他主力控盤的位置在哪。

這市場訊號就是主力控盤均線，是主力控盤的平均成本價，依此可以看出主力的心態是多方還是空方。此外，成交量也可以看出主力心態，例如，階梯量是主力的常用手法，告訴全市場的散戶，「我已經準備好了，請跟我上車」。

除了股票之外，主力控盤均線特別適合用在期貨，期貨每周結算一次，也意味目前期貨每周都有機會作弊，從周op圖表，可以知道結算的方向與收盤落點位置，而成交量則是看主力的控盤手法，是積極還是等待。

技術分析最高段 看懂市場的貪婪與恐懼

在股市交易三十年，奧丁認為，股市交易要有正確的觀念，一定要嫻熟基本分析或技術分析其中一項，或二者兼備再進場，瞎子摸象、道聽塗說都會造成慘賠，股市是一個吃人不吐骨頭的地方，投資者一定要認真做功課，守住自己的財富。

其次，在股市致富的機率只有萬分之一，不要妄想在股市裡致富，建議投資者還是要有一份正常的工作，把股票當作被動收入，生活中的小確幸，人生才會踏實。

最末，奧丁分享，技術分析學到最高段，並不是在於掌握獨家技術，而是看懂市場的貪婪與恐懼，山川戰法對新手而言，有一點難度，他堅持數十年才站上這舞台，想進入的人必須立定心志，下苦功學習，方能在股市獲利。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1286期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

關鍵字： 理財周刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

426民眾黨去不去 ？　江和樹籲黃國昌：考慮清楚要扮什麼角色

推薦閱讀

ETF 換股潮！3 檔規模破百億牽動台股　調整成分股一次看

ETF 換股潮！3 檔規模破百億牽動台股　調整成分股一次看

根據臺灣指數公司公告8檔ETF進行換股，其中包括國泰台灣5G+（00881）、富邦特選高股息30（00900）與中信成長高股息（00934）3檔規模均破百億元，換股動作勢必影響股價表現。

2025-04-19 11:21
受川普關稅重擊　Volvo擬在美裁員800人

受川普關稅重擊　Volvo擬在美裁員800人

富豪集團（AB Volvo）發言人18日表示，由於市場不確定性和美國總統川普關稅政策帶來的需求擔憂，集團計畫在未來3個月內在美國3家工廠裁員多達800人。

2025-04-19 10:09
晶圓龍頭大廠財報報喜+國安基金啟動　台股投資情緒回穩

晶圓龍頭大廠財報報喜+國安基金啟動　台股投資情緒回穩

台股昨（18）日上漲56.3點，漲幅0.29%，指數收在19395.03點，本週加權指數雖然仍走跌，週線連2黑，但跌幅縮小至-0.68%，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，美國川普政府的關稅衝擊進入2.0，使得中美貿易戰持續升溫，保護主義興起，中美逐漸朝向供應鏈分化脫鉤，在各國與美國談判未有明確結論前，關稅陰霾持續壟罩股市變化。

2025-04-19 06:05
星宇慶神戶開航推「甜點路跑」活動　史努比主題航班528啟航

星宇慶神戶開航推「甜點路跑」活動　史努比主題航班528啟航

星宇航空（2646）神戶航線正式開航，為慶祝迎來第11個日本航點，特別攜手神戶地區8間甜點店推出期間限定「神戶甜點路跑」集章活動，其中包括將於2027年迎來130周年的神戶風月堂；此外，也延續與史努比合作主題航班，擴大至全球航線，進一步提升品牌能見度，推升營運動能，旅客持主題航班登機證至海外Snoopy合作店家可享優惠折扣。

2025-04-19 06:00
美關稅帶動拉貨潮　記憶體估Q2合約價漲幅將擴大

美關稅帶動拉貨潮　記憶體估Q2合約價漲幅將擴大

根據TrendForce最新調查，美國「對等關稅」政策於4月9日上路，隨後又宣布給予多數地區90天寬限期，政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略。TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，由於買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨，以應對未來政策的不確定性，預期第二季記憶體市場的交易動能將隨之增強。

2025-04-19 06:00
外媒爆台積電踩美出口紅線　公司聲明：自2020年9月就不向華為出貨

外媒爆台積電踩美出口紅線　公司聲明：自2020年9月就不向華為出貨

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，台積電今日對此也聲明表示，公司一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，也已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

2025-04-18 22:58
IMO溫室氣體減排中期措施定案　驗船中心辦研討會助航商研析對策

IMO溫室氣體減排中期措施定案　驗船中心辦研討會助航商研析對策

財團法人驗船中心(CR)今(18)日在台北國泰萬怡酒店舉辦MEPC 83產業趨勢研討會，聚集我國各大航商高階管理及技術主管，共同探討國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第83屆會議(MEPC 83)所拍板定案的航運業溫室氣體減排中期措施，透過實務經驗交流與掌握最新國際規範動向、研析對策，並共同思索我國航運產業永續轉型之路。

2025-04-18 21:26
快訊／萬海資訊網站於今日下午遭網路駭客攻擊　網站先進行隔離處理

快訊／萬海資訊網站於今日下午遭網路駭客攻擊　網站先進行隔離處理

萬海航運(2615)今(18)晚公告公司資訊網站今日下午遭網路駭客攻擊，公司在發現狀況後，即刻啟動各項資安防護措施，將該網站進行隔離處理，並與委外資安技術公司及專家協助處理，後續依程序向主管機關通報。

2025-04-18 21:16
國人憂3原因延後退休！　調查估退休生活需準備1600萬　

國人憂3原因延後退休！　調查估退休生活需準備1600萬　

根據保誠人壽最新發布的2024年退休調查結果，台灣民眾對於退休計劃的態度出現顯著變化。調查顯示，受訪者的退休金準備金額與去年相同，平均為1,600萬元；此外，51.8%的受訪者有進行退休金規劃，比2023年增加了5.2%。在三明治族群中，有58.1%的人進行退休金規劃，並投入了41.5%的資金，顯示出這個群體對於退休的重視。

2025-04-18 18:05
聽親戚勸「All in存款買股」慘賠破萬　他崩潰：以後錢只放高活存

聽親戚勸「All in存款買股」慘賠破萬　他崩潰：以後錢只放高活存

受到川普關稅影響，台股走勢震盪，不少股民心在淌血，更感嘆恐怕要「睡公園」、「吃土」，就有網友表示，這次股災賠了好幾萬元，雖然不少人說現在是加碼進場的機會，但他擔心之後跌更慘，也很後悔之前聽親戚建議，把閒錢All in股票，打算無腦丟高活存安度餘生，貼文掀起討論。

2025-04-18 17:23

讀者迴響

熱門新聞

外媒爆台積電踩美出口紅線　公司聲明：自2020年9月就不向華為出貨

借錢開槓桿買股　川普一搞「慘賠2400萬」

44萬股民嗨領！華南金股東會紀念品曝光 　LINE熊大造型不鏽鋼杯

50萬股息入帳！他曝「1檔ETF」波動相對低

送錢給小孩注意！　國稅局認證富爸媽靠1招贈與免稅額衝上688萬

ETF 換股潮！3 檔規模破百億牽動台股　調整成分股一次看

聽親戚勸「All in存款買股」慘賠破萬　他崩潰

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

台中「真天龍區」不是七期　坪數斷層首購轉向　

晶圓龍頭大廠財報報喜+國安基金啟動　台股投資情緒回穩

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366