外資持續撤離亞股　台股失血近23億美元墊底

▲上周外資賣超台股23億美元。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

川普關稅政策充滿不確定，導致資金持續從亞股撤出，根據投信法人統計，上週除了印度股市獲得12.63億美元買盤回補、菲律賓股市力守資金淨流入之外，其他市場持續遭提款，表現較差的市場包括台股失血近23億美元，東協的印尼市場遭賣超12.6億美元，以及南韓股市被外資減持逾10億美元。

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上周僅有台股、越南股市呈現小幅下跌，跌幅分別為0.7%、0.3%，印度股市漲幅相對較高為4.5%，其次依序為印尼股市漲2.8%、南韓股市漲2.1%、泰國漲2%，另外，台股受美國關稅政策及管制晶片等利空衝擊，今年以來累計下跌16.8%。

保德信市值動能50 ETF(009803)經理人張芷菱表示，研判目前最大恐慌殺盤已過，過往年線之下進場投資，中長期多能有較好報酬機會，短線則仍需留意關稅走向，特別是川普上週正式啟動對藥品與半導體進口的國安調查，預估新關稅最快於5月中旬宣布，屆時將再次干擾台股走向。

張芷菱指出，根據IDC公布報告指出，為了因應川普關稅政策，多家智慧型手機廠商第一季已積極生產，並且趕在4月2日關稅生效前發貨，帶動了第一季全球智慧手機出貨量較去年同期成長1.5%至3億490萬支，其中銷往美國的出貨量更大幅提前；作為全球智慧型手機銷量王的蘋果，由於在美國販售的iPhone絕大部分在中國組裝，因此關稅對蘋果影響性更為嚴重，而第一季蘋果iPhone全球出貨量大增10%至5790萬支，創歷年同期最高紀錄。

中信投信表示，近期股市面臨一波波川普關稅衝擊，市場投資信心受到動搖，上周五美股休市，台股成交量縮減至2千億元，雖然賣壓不重，但盤面無明顯主流族群，資金流向混亂，顯見法人持續保持觀望，靜待政策不確定性風險下降，另外，台積電（2330）公布第一季財報，受惠AI晶片需求續強，首季毛利率、營益率皆達財測上緣，董事長魏哲家也首次對關稅議題發表看法，他指出雖然關稅政策帶來不確定性與風險，但目前沒有看到客戶行為有任何改變。

