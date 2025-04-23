王座跨入蔬食！併購養心餐飲51％股權　拚全年營收雙位數成長

▲王座國際（2751）併購養心餐飲51％股權。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

王座（2751）宣布以1.071億元取得養心餐飲集團51％股權，是王座首次跨足代理經營連鎖直營餐飲服務，創造雙引擎效果，預計6月開始貢獻營收，Q3養心會在信義區百貨開出2間店，屆時王座旗下品牌展店合計達62家與養心餐飲品牌新增至7家直營門市，合計台灣市場展店達69家，有望進一步推升王座全年營收雙位數成長。

王座董事長王耀輝表示，隨著健康飲食與減碳生活興起，台灣消費者對於蔬食餐飲需求持續提升，特別是創意與蔬菜結合的料理，透過併購養心餐飲集團，為公司開啟新的餐飲賽道，未來憑藉連鎖餐飲服務的know-how，協助養心餐飲旗下品牌門市發展連鎖事業，預計下半年開出2間新餐廳，並以加盟模式將養心餐飲品牌輸出海外展店，瞄準美國、東南亞、東北亞等區域市場。

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養心餐飲集團創辦人洪國席指出，集團與小農合作提供健康有機食材，佐以原形食材料理，從成立「養心茶樓」蔬食港式飲茶、「Yache」韓式蔬食、「NOZ0MI」烘焙坊，以及「養心沙龍」進軍新店裕隆城，品牌服務的觸角更延伸至華航（2610）貴賓室及長榮航（2618）機上餐，目前養心餐飲集團擁有5家直營門市，年營收約3億元，隨著中央廚房啟用，更能批量準備食材，未來將攜手王座國際以養心茶樓進軍百貨通路，擴張台灣蔬食市場市占佔率。

王座總經理林子恒表示，此次養心併入王座的合併營收品牌涵蓋港式蔬食、韓式蔬食、烘焙坊與中西融合的創新蔬食料理，店型則有街邊店與百貨商場店，再加上既有品牌「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」，王座品牌數增至8個，合計全台直營門市達64家。

林子恒指出，王座攜手養心餐飲將擴大台灣餐飲市佔率，並藉由多品牌來滿足消費者對餐飲多樣性需求，以期養心餐飲將於今年6月開始貢獻王座營收，加上王座 3、4月於南港LaLaport開幕大阪王將與京都勝牛，下半年預計於台灣再開3家門市，將推動全年合併營收雙位數成長表現。