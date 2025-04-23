益航有大事　明暫停交易

▲左起益航海運事業部營運長莊仟萬、財務長邱為得、投資部協理林慧祺。（圖／資料照）

記者廖婕妤／台北報導

益航（2601）今（23）日向證交所通報，由於有重大訊息要宣布，明（24）日起暫停交易，要等重大訊息公告後再申請恢復交易。

益航去年底在法說會中表示，公司海運部門一直都維持良好獲利，但持股近6成的百貨事業大洋-KY（5907）因中國經濟緊縮，民眾消費力下降，仍未轉虧為盈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

益航2024全年合併營收為48.49億元，稅後虧損2.88億元，EPS為-0.35元。