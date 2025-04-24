美債大到不能倒　法人建議投資信評A以上無違約風險

▲美國公債殖利率攀高，法人建議，持有信評A以上。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

金融亂世，鎖定優質收益才能抗震盪！自從美國總統川普發起關稅戰，市場對美國資產不安情緒蔓延，不僅美股重挫、美元指數(DXY)下滑，市場亦憂心美國債信受損，因此美債殖利率不降反升，一度逼近4.5%。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，雖然市場情緒不佳，但美國公債過去尚未發生過違約風險，因此被視為無信用風險的金融資產，債信地位穩固，面臨關稅戰帶來的市場震盪，建議投資人首選能提供穩定收益的高評級債券，為投資增添底氣。

郭修誠分析，美國公債目前的發行總額已經超過26兆美元，其中約67%由美國聯準會、共同基金、金融機構、政府機關、退休基金等美國境內資金持有。其餘34%則由各國政府及央行等海外資金持有，作為外匯存底、擔任各國央行進行公開市場操作，調節該國匯率的主要工具。他說明，美國公債作為全球流動性最高的資產，不僅過去從未有違約紀錄，更屬於大到不能倒的資產，投資安全性無庸置疑，投資人無須過度擔憂。

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不過，近期政策風向難測，市場波動程度拉高，郭修誠建議，投資人在資產組合中，應強化配置可提供穩定優息的資產，例如長天期美國公債與投資信評A以上的投資等級債，這類債券不僅幾乎無違約風險，能提供相對穩定的息收，拉長時間亦更有賺取資本利得機會。

郭修誠表示，雖然關稅政策使經濟前景充滿不確定性，聯準會主席鮑威爾目前更表明觀望的立場，但目前聯準會貨幣政策仍處於降息週期中，只是本輪降息節奏可能與1995年、2019年的緩降息相似，也就是降息步調相對緩慢、幅度也相對要小。他指出，布局於長天期債券不僅能期待放大資本利得空間，在持有期間也能領取債息收入。

