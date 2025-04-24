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薑是老的辣！高齡族成3稅繳納主力　65歲以上「老闆」超過29萬人

▲報稅示意照。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲報稅示意照。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（24）日公告最新統計，反映人口結構老化，財產稅納稅人屬65歲以上高齡者逐年增加，113年房地稅各約占3成，牌照稅占1成5，而贈與稅高達5成，且113年平均每人平均贈與總額341萬元，較平均值高出27%。另外，企業繳稅資料也顯示，有29.1萬家公司負責人超過65歲，「老闆」當家佔比超過2成。

統計發現，在高齡女性經濟條件提高下，房、地稅及牌照稅開徵數之男女差距均降至歷年最低。而高齡者透過生前贈與，進行財務資產傳承之情形相對一般民眾普遍，113年平均每人贈與總額341萬元(有稅案件為1,604萬元)，較整體平均高出27%。

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另外，營利事業負責人依不同組織型態而不同，如股份有限公司為董事(長)、獨資組織為出資人，需具備完全行為能力，但無法定年齡上限。截至113年底尚在營業之營利事業165萬家，經透過稅籍登記檔與戶政資料串接，負責人年逾65歲有29.1萬家，相當於營利事業中有近1/5為高齡負責人。

高齡負責人的行業大類分布以批發零售業、製造業、住宿餐飲業及營建業為主，4者合占7成6。男、女性均以批發零售業占5成上下為最高，次要行業略有不同，女性為住宿餐飲業(占11.2%)，男性則為製造業(占15.5%)。

資本額逾千萬企業每3家擁1「老闆」

負責人為高齡者之營利事業資本額集中在10萬元以下(占45.7%)，比重稍高於全體營利事業(占39.1%)；而資本額逾千萬元者占14.4%，則遠高於全體的7.9%。進一步觀察資本額千萬元以上的營利事業，其負責人為高齡者計4.2萬家，占此級距(13.0萬家)之32.3%，換算平均每3位就有1位為高齡者，年齡集中在65~74歲。

所從事前5大行業中類為批發業(占22.7%)、金融服務業(占11.5%，主要為投資公司)、不動產開發業、不動產經營及相關服務業(主要為不動產租售業)、零售業，合占5成，均屬服務業，除與國內產業結構有關，亦可能與租稅規劃考量及近年股市投資風行，上述行業工作時間較具彈性，或較倚賴職涯中累積的人脈與穩定的客戶關係。

關鍵字： 高齡經濟財稅企業負責人稅務社會現象

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