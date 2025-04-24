有巢氏房屋賀之羚團隊　助客戶圓滿成家、開啟新人生

▲賀之羚團隊在地經營10年有成，累計成交件數已逾500件。（圖／有巢氏房屋中山民權加盟店提供）

財經中心／綜合報導

2015年開幕的有巢氏房屋中山民權加盟店，在雙北房仲一級戰區穩健經營10年，團隊總成交件數至今已累積超過500件，日前舉辦開幕10周年慶祝茶會，感謝客戶與永慶加盟總部長期的支持。

店東賀之羚從業經驗豐富，曾在21世紀不動產、住商不動產、中信房屋等多個品牌歷練，最終選擇加盟形象清新的有巢氏房屋。她感性分享，10年前懵懵懂懂創業，永慶加盟總部給予非常多的協助，從帶人帶店、工具運用、經營方針等，指引她明確的方向前進。而且永慶房產集團總部獨到的市場洞察力，精準掌握房市脈動，能迅速提出策略建議或課程，來應對每一次的市場變化。

永慶集團雄厚的資源，還包括《i智慧pro》、《i學苑》、《聯賣平台》等，讓體系內的經紀人員不斷進化、更具競爭力；加上集團內線上線下、上千堂的課程、講座，讓人員擁有源源不絕學習和成長的動能，也給予賀之羚充分信心拓展事業，2022年她與林志鴻店長合作，開出第2家店－有巢氏房屋松山敦化加盟店，近年來團隊平均業績達4,400萬元以上。而為了加速成交效率，她還與有巢氏房屋信義安和捷運加盟店及八德復興加盟店達成共識，共組「賀成交團隊」，藉由緊密的合作提升服務效率，不論是買屋或賣屋的客戶，都能獲得更優質的購售屋體驗。

▲有巢氏房屋賀之羚(圖中)感謝永慶房產集團加盟總部給予全方面的支援，是她創業路上最穩固的靠山。（圖／有巢氏房屋中山民權加盟店提供）

賀之羚也感謝客戶10年來的信任與支持，老客戶曾先生就大方分享，「賀之羚團隊永遠把客戶的需求放在第一位，像朋友一樣熱情，任何房子的問題都樂於協助，而且使命必達。認識他們後，我從沒找過其他房仲，也把身邊的親友都介紹給他們服務。」也曾有客戶在搬入新家時特地以手寫卡片，感謝團隊用心陪伴客戶找到新的人生開始，這些都是賀之羚團隊最大的成就感來源，也是最珍貴的資產。

能在台北市蛋黃區屹立10年，賀之羚說，沒有夥伴們不離不棄的陪伴，10年來並肩作戰，一起經歷房市起落，就不會有今日的成就。從十年前開幕便加入的經紀人員陳春如表示，我們店的向心力很強，店東在各方面都全力支援我們，也經常安排訓練課程，充實專業知識，賀店東更將集團的「互助」文化深植團隊，大家樂於相互支援、一起努力拚出好成績。

賀之羚目標在未來10年，要將事業版圖拓展至10家店，她認為，永慶房產集團加盟總部賦予加盟店強大的競爭優勢，持續創新科技系統，擴大品牌影響力、提供多元行銷工具及完善的聯賣平台，讓她有信心能大步走過下一個10年。