供給少＋高房價　北市老宅交易量占比十年間從31.9%升至54.7%

▲永慶房產集團指出，在近10年間台北市屋齡超過30年的住宅交易占比從31.9%擴大至54.7%，成為當前台北市房市交易的主流。圖為房市示意圖。（圖／永慶房屋提供，下同）



財經中心／綜合報導

台北市因開發早，老宅眾多，隨著時代推移，也連帶造成台北市各屋齡住宅的交易占比出現明顯變化。永慶房產集團比較2015年至2024年十年間，台北市不同屋齡帶的交易占比變化。數據顯示，台北市屋齡超過30年的住宅交易量在十年間從3278件增加至6294件，增幅高達92%，交易占比亦從31.9%擴大至54.7%，成為當前台北市房市交易的主流類型。

北市住宅交易主力十年間從10年內新屋轉至30年老屋

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另一值得關注的是，在2015年台北市的住宅交易主力為屋齡10年內的住宅，交易占比高達41%，是當時的住宅交易主力。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雖然台北市開發相當早，但在2005年至2015年期間，台北市仍有相當程度的素地進行開發，新屋供給量大。例如南港重陽重劃區位於開發初期，內湖區、信義區亦有許多土地供給，建商推案積極。因此2015年時，屋齡10年以下的住宅交易量較高。

但隨著台北市逐漸開發完全，素地日趨稀缺，再加上住宅持續老化、以及新建案房價不斷攀高的情況下，到了2025年，台北市住宅交易主力的屋齡帶已是屋齡30年以上，占比甚至超越半數。反之，屋齡10年以下的住宅交易占比於2025年時，已從41%降至17.5%。

陳金萍進一步分析，近年來全台房價上漲明顯，作為房價最高的台北市，許多建案單價更是不斷攀上新高。為了讓民眾負擔得起，許多建商紛紛推出小坪數而高單價的住宅，也促使許多民眾轉而鎖定價格和坪數更加實惠的老宅。

民眾最在意老宅的耐震能力

陳金萍表示，在永慶房產集團2025第二季房產趨勢前瞻報告中，當民眾被問到是否會考慮購置屋齡30年以上的無電梯集合住宅，雙北地區有意願購置的民眾占比均在3成以上，是七都中占比最高者。顯示在雙北地區因高房價、新屋物件稀缺的影響下，部分民眾仍會考慮購置屋齡超過30年以上的住宅。

▲2025Q2永慶房產趨勢網路民調顯示，雙北地區有30%以上的消費者有意購買屋齡30年以上的無電梯集合住宅。

當進一步詢問民眾最在意老屋的何項住宅問題時，超過6成消費者最在意老屋建物結構安全和耐震能力，關於水電管線老化和漏水問題，也有超過4成民眾相當關心。陳金萍指出，網路民調的結果顯示，由於台灣位處地震帶，民眾對於住宅的結構和耐震能力相當重視。

為了解決住宅老化所產生的安全問題，內政部於2月初公布將推動「老屋延壽計畫（草案）」，希望在都更、危老之外，提供另一項可行的住宅改善方案。預計將透過補助與改善措施，延長建物使用年限、提升居住安全與生活品質。內政部表示，預計最快將於5月初提出初步規劃版本。此草案若順利上路，對於居住老宅和有意購置老宅的屋主，有望獲得更多保障。

表、近十年台北市住宅交易屋齡占比變化

資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。

篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位。

2.建物型態為：公寓、華廈、住宅大樓、套房。

3.排除屋齡空白之交易資料。

4.排除一樓、主要用途非住家、特殊交易之交易資料。

註：

1.實價登錄資料日期：自2015年1月至2015年12月；自2024年1月至2024年12月。

