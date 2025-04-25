工紙業爆竊密案　榮成研發要員涉嫌帶營業秘密轉職永豐餘

▲榮成紙業。（圖／榮成提供）



記者廖婕妤／台北報導

工紙大廠榮成（1909）今發聲明指出，公司研發要員去年11月底轉職同業永豐餘（1907）工業用紙事業，涉嫌竊取榮成營業秘密，現經司法機關調查中。對此，永豐餘回應，公司不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，永豐餘更無使用相關營業秘密資料，國內紙業人才、技術交流頻繁以利產業興盛，永豐餘正向看待，也同聲譴責惡意挖角、營業秘密外流一事。

榮成表示，今年3月寄出存證信函予永豐餘董總，告知切勿持有、取得、隱匿相關榮成營業秘密，或持之使用、洩漏；如已持有、取得者應刪除、銷毀。經調查取得事證，該員曾於離職榮成數月前至永豐餘工紙與高層面試並錄取，更經司法機關搜索住居所等處所並扣押相當證物，涉犯營業秘密法、刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪等罪嫌重大，經司法機關列為被告偵辦中。



榮成指出，將持續追查有無其他涉嫌不法取得或不法使用榮成營業秘密之人，涉嫌違反營業秘密法、刑法者恐有刑事責任外，更將面臨榮成的鉅額求償。



據了解，該員是董事長身邊重要核心研發成員，在離職3個月前即與永豐餘工紙高層面試後，下載並備份榮成工作檔案包含但不限營業秘密相關文件檔案，違反該員與榮成簽訂的保密承諾書及涉嫌營業秘密法之違法行為，這些電子檔案於該員住居所出現，其意圖啟人疑竇。

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對此，永豐餘回應，公司廣泛徵才，歡迎各界優秀人才，並未刻意挖角榮成員工，這些均為榮成離職員工自行來公司應徵的；公司不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，永豐餘更無使用相關營業秘密資料。

永豐餘強調，榮成離職員工來永豐餘工作的職務與原公司任職內容並不相同；國內紙業人才、技術交流頻繁以利產業興盛，永豐餘正向看待，也同聲譴責惡意挖角、營業秘密外流一事。