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10~20年社區屋主獲利高　竹北房仲：有望買到「讓利價」

▲▼ 。（圖／永義房屋提供）

▲房市景氣不佳，又到關稅戰股災衝擊，近年最會漲的竹北房市市況如何？（圖／永義房屋提供）

記者項瀚／新竹報導

房市景氣不佳，又受關稅戰股災衝擊，近年最會漲的竹北房市市況如何？在地房仲表示，整體委售供給量還是偏低，市場仍穩健，但價格已恢復冷靜，成交價大多就落在實登行情附近，但針對部分屋齡10~20年的社區，由於屋主獲利高，有機會讓利，以實登行情價以下的價格入手。

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永義房屋竹北高鐵京宸加盟店東謝孟涓表示：「面對這波央行打炒房、關稅戰股災，新竹房市多少受到影響，但其中竹北高鐵特區房市買盤高達8~9成都是園區客，且大多都是高階工程師、收入較高的同仁，經濟實力強，市場仍相對穩定，受到波及的程度較低。」

謝孟涓觀察：「雖然區域成交量減少，但目前竹北高鐵特區的待售量偏低，要售屋的人不多，換屋族一賣一買，對區域供需沒影響，多屋置產族也不會在這時候賣房，他們除了本身資產實力雄厚，且出租頗具效益，而若股市真需要資金則增貸即可，不存在所謂的賣房救股。」

房價方面，謝孟涓指出：「竹北高鐵特區房價已冷靜下來，超漲疑慮已不存在，目前成交價差不多就落在實登行情價格附近，頂多高出5%，而一些物件甚至還有機會比實登價低一點點就入手。」

謝孟涓進一步說明：「竹北高鐵特區屋齡10～20年的社區，當初屋主取得成本低，普遍都在3~4字頭，如今已漲到每坪60~70萬元，帳面獲利驚人，房地合一稅又已降到最低稅率，這時屋主就有可能讓利出售。」

▲▼ 。（圖／永義房屋提供）

▲竹北高鐵特區的建設題材多，剛性需求持續強勁。（圖／永義房屋提供）

展望未來，謝孟涓認為：「竹北高鐵特區房價中長期仍具增值潛力，因供給有限，但需求持續增加，像是高鐵站前將持續增加大量的工作機會，包括聯發科、瑞昱等知名科技廠， 新竹最高大樓『新竹未來之心Gateway Plaza』也將在2029年亮相，區域建設題材多，剛性需求強勁。」

竹北高鐵特區、竹市關埔重劃區作為新竹房價最高的2區，哪一區更吸引高階園區人？謝孟涓表示，竹北高鐵特區交通機能無敵，除了方便南來北往的高鐵，也鄰近國道一號、三號，且區域公園綠地多，生活慢悠舒適，絕對是個好選擇。

▲▼ 。（圖／永義房屋提供）

▲謝孟涓非常看好竹北高鐵特區房市發展。（圖／永義房屋提供）

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