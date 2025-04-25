正德海運第2艘輕便極限型新船投運　正向看今年散裝航運市場

▲正德海運第二艘Ultramax新船投入營運。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

正德海運（2641）今（25）日公告交付一艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船MFM JAZZ，並由租家起租營運；今年還有2艘同型船將陸續接船，預計Q3底前全數交付完成，也與租家談妥10年租約，可為獲利表現加持。

正德表示，去年4月向中國船廠簽訂4艘6.35萬噸輕便極限型Ultramax高規格節能減碳散裝新船，依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年開始交付，此批交易案的首艘船舶「Wealth Athena 」剛於1月底完成交船手續，並由租家起租營運；至於後續3艘新船也與航商談妥10年期長約，確保營運保持穩定。

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截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，目前新造船訂單為2艘，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，今年3月合併營收為1.85億元，月增17%，年增40%，Q1合併營收5.05億元，季增13.7%、年增30%；2024年度合併營收16.54億元，年增23.68％；歸屬母公司業主淨利5.84億元，年增37.82％，EPS為1.92元。由於交付的新船都已談妥租約並陸續投入營運，業績持續看好。

正德認為，目前全球政治局勢和貿易經濟處於高度不穩定狀態，2025年隨著紅海航道的逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；非洲市場的崛起，基建投資的加速提供了全新的增長機會；俄烏戰爭可望停戰後帶來的戰後重建和復甦需求將推升原物料運輸貿易；日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，今、明年散裝新造船數量偏低，除了中美長期貿易政策動盪不安造成世界性貿易壁壘，短期而言上述因素均可能有利於散裝航運市場的成長。

另有關美國USTR公告針對中國建造的船舶進入美國港口收取新費用，正德海運目前旗下船隊僅有6艘為中國建造，其中1艘租家為港資，其餘5艘非中國租家，5艘船舶交船至今未停靠過美國港口，僅1艘有停靠過美國港口，若航行至美國港口需付港口費，但可轉嫁給租家，公司成本不受影響。