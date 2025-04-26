年賺180萬壓力大　每月「被動收入14萬」想退休！網給1建議

▲原PO有退休的打算。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

現在有越來越多人都在學習投資，藉以賺取被動收入，希望能財富自由、提早退休，一名網友就表示，今年37歲，年收入180萬元，對於公司的未來感到擔心，薪資可能會減少，而且工作壓力大，考慮辭職過自己的人生，他列出的每月的被動收入，共有14萬元，「這樣可以退休嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，「一個月被動14萬可以退休嗎？」今年37歲，已婚但不考慮生小孩，在一家上市公司任職，目前年收入約180萬元，但因依賴分紅，收入波動較大；近期工作調動至不熟悉的部門，工作壓力增大，自尊心受到打擊，加上川普關稅政策影響，「公司未來可能發不出以往的高分紅了」。

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原PO列出資產明細，私募基金有700萬，每月可以領6萬元，股票00713（元大台灣高息低波）、00919（群益台灣精選高息）共有250萬元，每月配息2萬元，美債ETF則可以拿5萬元，美股投資包括VOO、VT、VTI和QQQ，總計約10萬美元（約新台幣325萬元）。

此外，他還有停車位收租每月4千元、50萬元的定存，還有一間尚在貸款中的房子，每月房貸2萬5千元，「這樣可以退休嗎？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「我一個月被動收入600元，已經退休了，供參考」、「經濟上，退休沒問題，心靈上，有找到興趣，即可退休」、「可以先休息一陣子看看，說不定很快你就覺得無聊去打工了」、「今年滿27歲，一個月薪資28590的作業員，被動收入0，已經退休了」。

也有人認為，可以換輕鬆點的工作，「幹嘛退休，工作也是一種人生，可以找喜歡的工作做啊，輕鬆工作，帶老婆去旅遊，活得開心點」、「可以換別的工作，去做有興趣的工作了」、「退吧，要不然就是找個做身體健康的工作加減做做」。