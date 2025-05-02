「D-ONE第一大天地」立柱典禮啟動　烏日區房市迎來新契機

▲台中高鐵娛樂購物城「D-ONE第一大天地」舉行立柱典禮，將成南台中啟動引擎。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

隨著斥資近300億元的全台單一量體面積最大開發案，台中高鐵娛樂購物城「D-ONE第一大天地」舉行立柱典禮，未來預估可容納近千家廠商，年營業額約350億元，將創造1.8萬個就業機會，也帶動烏日區房市信心，在地專家表示，全台最大百貨購物娛樂中心將成啟動引擎。

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「D-ONE第一大天地」舉行立柱儀式，並預計分期開放營運，市場對於該區域的房市期待再度升溫。台慶不動產高鐵林新富盛加盟店店東趙永銘表示：「在政府持續推動打房政策、公股行庫貸款機制依然緊縮的雙重壓力下，目前該區房市呈現利多緩漲的趨勢。」

▲高鐵特區本身擁有交通優勢與土地開發腹地，向來被視為中長期具潛力區域 。（圖／記者陳筱惠攝）

趙永銘說：「D-ONE將有效吸引烏日居民與外來消費人潮，進一步轉移台中市消費與生活重心。高鐵特區本身擁有交通優勢與土地開發腹地，向來被視為中長期具潛力區域，尤其是商務與通勤族、自住客的購屋首選。」

不過，房市反應並未明顯飆升。包括大華縱橫、達麗新高鐵等知名指標建案近期價格持平甚至盤整，大華縱橫在市場傳出過一度站上「6字頭」後，目前仍在盤整。趙永銘指出：「屋主仍有撐價心態，但市場買氣並未出現強力追價。」

雖有部分投資人看準購物中心效益與區域轉移趨勢，提前進場卡位，但整體房市情緒受制於貸款緊縮與政策打壓，難以出現過去那種「噴井式」成長。他預估，今年將是價格橫盤整固期，明顯轉強可能要等實體建設到位、生活機能顯著改善。

▲高鐵特區住宅區公園綠地多，街廓整齊。（圖／記者陳筱惠攝）



另一方面，高鐵特區的住宅區內，如惠宇、龍寶、精銳等個案，也鎖定自住型買方，市場單價落在30~40萬元間，也因高鐵特區住宅區公園綠地多，街廓整齊，多數產品為屋齡10年左右、但仍具一定社區品質與公設條件的產品，皆為市場關注焦點。

▲台慶不動產高鐵林新富盛加盟店店東趙永銘認為烏日區未來半年內房價走勢將持續以盤整為主、緩步築底 。（圖／業者提供）

而烏日高鐵特區在政策利空與建設利多的拉鋸下，未來半年內房價走勢將持續以盤整為主、緩步築底。若「D-ONE第一大天地」開幕成功吸引人流，搭配未來聯外交通完善，烏日有望成為南台中下一個生活核心。

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