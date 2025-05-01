南區鐵路高架、綠空廊道啟動　現在正是買房進場時機

▲台中市南區近期在交通建設大幅改善下，已逐漸弭平與西區、東區之間的房價斷層。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市南區近期在交通建設大幅改善下，已逐漸弭平與西區、東區之間的房價斷層，房市表現逐漸受到市場矚目，逐漸擺脫過去發展受限的印象，房價漲幅明顯，成為台中市新興的房市黑馬區域，在地專家表示，南區產品多元，房價選擇也同樣多元。

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過去長期因鐵路阻隔而房價偏低的南區，隨著鐵路高架化、綠空廊道與地下道填平，加上LaLaport開幕、大台中車站計畫前後站貫通等交通與生活機能改善，逐漸擺脫過去發展受限的印象，房價漲幅明顯，成為台中市新興的房市黑馬區域。

▲台中市南區相較於台中其他區，具備交通便利、生活機能完善與房價相對實惠等優勢，吸引不少自住型買方入手佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

永慶不動產台中國光加盟店店東沈文昌說：「南區尤其是緊鄰中興大學、國家圖書館等文教資源處，擁有大量綠地與人文氣息，加上與西區、東區的交通縫合逐步完成，生活圈逐漸整合，區域價值浮現。過去南區房價長期落後西區，如今高價指標案如13期重劃區新案已出現6、7字頭，但市區的中古大樓單價普遍落在每坪25至30萬元，顯示市場信心正在建立。」

而鄰近各大行政區的南區，仰賴交通改善，若有建商插旗購地，將有機會帶動整體區域行情上揚，成為推案熱區的風向球。現階段，南區房市呈現產品多元、價位彈性大，從千萬上下的中古公寓到總價2000萬元以內的新成屋皆可見，為首購族與自住型買方提供更多選擇。

▲南區尤其是緊鄰中興大學、國家圖書館等文教資源處，擁有大量綠地與人文氣息。（圖／記者陳筱惠攝）

根據沈文昌觀察：「南區目前的新成屋兩房總價約1200至1400萬元、三房則約落在1500至1900萬元。相較於台中其他新興重劃區，南區具備交通便利、生活機能完善與房價相對實惠等優勢，吸引不少自住型買方入手佈局。」

不過在政府持續推行限貸與打房政策、景氣影響之下，沈文昌認為：「現在是買房、看房最佳時機，買氣雖尚未全面爆發，但賣方讓利意願提升，屋主心態逐漸軟化，議價空間擴大。目前正偏向『買方市場』，加上市場委售量增加，對尋找高CP值物件的購屋族而言，正是進場的有利時機。」

▲永慶不動產台中國光加盟店店東沈文昌認為目前市場委售量增加，對尋找高CP值物件的購屋族而言，正是進場的有利時機。（圖／業者提供）

台中南區在重大建設與生活機能提升雙引擎推動下，未來可望持續吸引人口與資金流入，房市發展動能看俏。對於預算有限、尋求發展潛力的購屋族而言，南區已不再是邊緣地帶。

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