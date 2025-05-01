外界喊為能源政策道歉　郭智輝：每個人看法不同

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

台電員工今日要到經濟部抗議，拒絕用納稅錢填無底洞並要求核電延役，也要求官員要對能源政策錯誤道歉，對此，經濟部長郭智輝今（1）日先納悶「官員認錯道歉？認什麼錯？」隨即強調能源政策錯跟對，不是某一方面的人來批判，每個人都有每個人的看法，不是說你不按照我的看法就是你的錯，這個標準不是這樣。

郭智輝表示，只要大家依法在框架之下，所有的合法行動，我們沒有反對，核電延役在法規規範，政府機構就是依法行事，如果核管法通過，大家理性討論，當然沒有不執行的理由。

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而針對撥補台電1000億預算通過了，電價能夠凍漲多久，郭智輝說，撥補通過對台灣廠商在面對關稅這麼嚴刻的的時候，一定會度過這個難關，電價會凍漲多久是我們努力的方向，台電非常用心，針對各位所指教部分會戮力達成，相信1000億補進來，對減輕台電財務壓力有一定的效果。

另有關跟美國進行關稅談判，郭智輝指出，經濟部的立場就是提供所有廠商、國人的需求，提供給談判小組來做為參考，在採購方面可以依照未來的需求提供資訊，給美國他們的談判代表作參考。

NVIDIA執行長黃仁勳接受外媒採訪時，提到中國的科技並不落後美國，對此，郭智輝回應，中國的科技確實是追在美國後面，我們在看真正的科技程度，大概不到1年之內，所以中國這麼大的1個國家，它的科技能力事實上是不容小覷。

至於國民黨立委陳玉珍日前關心金門水源狀況，郭智輝強調，我們的共識是金門要加裝海水淡化，因為她擔心中國是我們境外的敵對勢力，跟陳玉珍委員達成這兩個共識。