新台幣匯價飆高！財經達人聯想到「1980年代歷史」：股房大跌

▲ 新台幣今日盤中一度強升1元，最終收盤價為31.064元。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今日新台幣匯價在盤中一度突破30字頭，最終收盤價為31.064元，創下16個月來的新高。根據統計，新台幣今日強勢反彈3.07%，這是史上最大單日升幅。擁有15年金融從業經驗的王伯達在其粉專上發表看法，指出新台幣盤中升值超過1元。他提及川普的經濟政策讓人聯想到1980年代的台灣，並分享當時台幣升值的歷程。

王伯達表示，1985年的廣場協議後，主要工業國匯率被迫對美元升值，台灣雖未參與協議，但因對美國貿易順差擴大，成為美國施壓的對象。

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他指出美國政府於1986年對台灣設進口配額，1987年限制電子產品出口到美，1988年更將台灣列入「貿易逆差嚴重國家」並祭出「超級301條款」，「同時，美國要求台灣開放金融業與服務業市場、匯率自由化、減少出口補貼等，並多次威脅將台灣列入匯率操縱國」。

這些措施促使新台幣大幅升值，從1986年的兌換39.585元，到1990年約兌換26.078元。

王伯達表示，這也讓被稱為「台灣錢淹腳目」的時代暫時畫下休止符，當時台灣股市與房地產在1990年前後出現大幅跌幅，「台灣的超額儲蓄率在那之後的十多年間，大約都是在低個位數浮動，直到最近的這十多年才又開始明顯攀升」。

王伯達表示，他不知道未來台幣會如何走，大概只有川普投顧自己知道，「但大概可以推論，如果新台幣繼續大幅升值，可能會怎麼樣？畢竟歷史就擺在那裡」。