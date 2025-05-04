金利食安暫定5／20掛牌上櫃　8日起公開申購、抽中可賺1.4萬元

▲金利食安將掛牌上櫃。（圖／公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

亞洲首家量產HPP冷壓蔬果汁食品廠金利食安（7743）暫定5／20掛牌上櫃，暫定承銷價28元，並將於5／8起公開申購，以2日興櫃盤中高點42元計，抽中一張可賺1.4萬元。展望未來，將積極擴展全球市場，目標進軍歐洲及東南亞市場，提升營運動能。

金利食安配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,246張，競拍底價25元，最高投標張數283張，暫定承銷價28元，競拍時間為5／5至5／7，並於5／9開標；5／8至5／12辦理公開申購，5／14抽籤。

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金利食安總經理殷豪表示，除了台灣市場銷售穩定外，也積極擴展全球市場，目前已成功進軍日本、澳洲及美國，並計畫進一步拓展歐洲及東南亞市場，海外產品銷售策略充分利用台灣豐富的新鮮蔬果原料，並以超高壓滅菌技術（HPP）開發多樣化產品搶攻冷壓蔬果汁全球商機。

殷豪指出，公司也積極開發創新產品線，包括冷萃飲品、冷壓氣泡飲料、益生菌蔬果飲料及植物基蛋白飲料，並針對銀髮族與醫療市場需求推出專屬產品，以拓展不同族群市場，尤其在全球高齡化趨勢下，銀髮族與醫療市場的健康飲品需求大幅提升，相關產品前景與營運動能值得期待。

受惠全球對於食品安全與健康飲品的日益重視，金利食安財務表現也穩健成長，2022年至2024年間，公司營收從5.06億元提升至6.42億元，稅後淨利則從4553.6萬元成長至6171.2萬元，EPS從1.36元提升至1.85元。