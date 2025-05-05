新台幣猛升！添匯損壓力　金控雙雄大跳水

▲新台幣急升，大型壽險公司海外投資部位承受匯損壓力。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

新台幣匯率連兩天急升，一度升破30元，來到29.62元大關，海外資產高水位壽險業承受潛在匯兌損失，今（5）日國泰金（2882）一度大跌超過8%、富邦金（2881）重挫7%，金控雙雄雙雙倒地，上市金融類股指數一度大跌逾3%，最低來到1963點。

上週五（2日）新台幣兌美元急速升值，今日觸及29.62元，讓滿手美債等海外資產的壽險業，恐怕承受潛在匯損壓力，儘管各家業者採取外匯避險，惟短線內新台幣波動劇烈，恐嚴重影響獲利表現。

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國內壽險業海外資產係以固定收益商品為大宗，截至2024年第四季底數據，國泰人壽持有國外債券部位4.95兆元，占總投資金額比重62%；富邦人壽持有部位2.88兆元，占比 55.7%；新光人壽持有部位 2.38 兆元，占比68.1%；台灣人壽持有部位1.98兆元，占比59.9%；凱基人壽持有部位1.63兆元，占比達70.5%。

新台幣急升不利壽險海外資產評價，今日金控旗下擁有大型壽險股價表現相當弱勢，國泰金重挫逾8%，最低來到53.3元，富邦金一度摜破80元大關，跌幅一度達7%，最低來到78.8元，新光金（2888）跌幅逾4%，凱基金（2883）、中信金（2892）跌幅超過3%。

