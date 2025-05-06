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烏克蘭重建商機主要落在歐美國家　散裝船運屬間接利益

▲慧洋海運船隻。（圖／慧洋提供）

▲烏克蘭重建利益估計主要落在歐美國家。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船公司退休高階指出，烏克蘭重建商機對散裝船運市場來說是假議題，因為重建速度不可能太快，且烏克蘭自己有鋼鐵廠，另烏克蘭礦產不多，稀土也不需要散裝船運輸，對此裕民航運高階坦言，重建利益主要落在拿到烏克蘭稀土等礦權的美國與歐洲的工程公司、水泥廠、鋼廠等；慧洋海運高階則認為，一旦市場整體貨量有成長，運價就會上揚。

不看好烏克蘭重建商機的散裝船公司退休高階指出，重建經費需要仰賴各國資助，世界銀行預估烏克蘭重建經費5200億美元以上，是用10年來估算，資金不會一步到位；戰爭費用主要靠歐美金援，重建也會是歐美國家企業優先取得；重建所需要的鋼材，烏克蘭自己有鋼廠；稀土部分貨量有限，用不到散裝船。

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裕民航運高階則指出，重建會增加散裝貿易量，只是要看重建計劃進口的原物料，鋼材、水泥、木材等從哪裡進口，是長航程還是短航程。對散裝船運來說，重建商機應該只是間接受益，直接受益的會是歐洲的工程公司，水泥廠，鋼廠。

慧洋海運高階則指出，烏克蘭雖然有鋼廠，但是鋼的品項很多，估計有很多還是需要進口，另外像鋁門窗、傢俱、電器等等，都需要進口，只要市場整體貨量有提升，即使沒運到烏克蘭的貨，市場運價還是會因而提升。

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)，昨(5)日是英國的公共假日，休假一天。上周五指數為1421點，比4月1日的1587點少了166點，比3月3日的1276點高出145點，顯示過去兩個月運價處於震盪狀態，今年前四個月BDI年減35%，目前各型船運價略高於成本價。

關鍵字： 烏克蘭重建商機歐美國家散裝船運間接利益

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