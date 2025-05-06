爆美施壓亞幣逼漲　韓國央行行長：無法判斷匯率是否已觸底

▲韓國央行行長李昌鏞。（圖／達志影像）



記者鄒鎮宇／綜合報導

據《韓聯社》報導，韓國央行行長李昌鏞前往米蘭參加亞洲開發銀行（ADB）年會，6日於記者會上表示，全球經濟與國內政治的不確定性可能使外匯市場的波動性持續一段時間，同時重申韓國銀行（BOK）有必要透過貨幣寬鬆政策來刺激經濟。

「目前判斷匯率是否已觸底仍為時過早。」李昌鏞在談及韓元近期兌美元匯率走勢時表示。

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上週五，韓元在盤後交易中升值至1391.5兌美元，創下自去年11月29日以來的最高水平。然而，此前因前總統尹錫悅於去年12月4日試圖實施戒嚴失敗，韓元曾持續疲軟。今年4月9日，在美國對韓國實施國別互惠關稅政策後，韓元匯率一度跌至1487.6兌美元的低點。

李昌鏞指出，近期亞洲貨幣，包括韓元在內，出現升值趨勢，部分原因是美國政府施壓亞洲國家提升匯率，此外也因市場預期美中貿易談判可能重啟。

「我們尚不確定美國究竟希望美元走強還是走弱。」李昌鏞表示，「但匯率在長期來看並非能隨我們意願改變的事。」他強調，韓國應與美國就潛在應對措施進行深入討論。

上個月，韓美雙方已同意將匯率問題列入雙邊貿易談判的四大議題之一，其他議題包括關稅政策等。

在談到韓國銀行的貨幣政策方向時，李昌鏞表示，「別懷疑他們開啟貨幣寬鬆週期的決心」，並透露央行將根據經濟狀況「充分」降低借貸成本，以刺激經濟。他指出，韓國銀行可能需要下修經濟增長預期，同時調降利率以提振經濟。

此外，李昌鏞對韓國國內政治的不穩定表示憂心，認為這可能對經濟造成重大影響。他提到，近期美國總統川普政府的關稅政策已引發一連串不確定性，而前總理兼代理總統韓德洙及前財政部長崔相默的辭職，更加劇了領導層的真空狀態，「這是一個艱難的時期，我們不得不向外界解釋韓國目前的局勢」。

李昌鏞呼籲，韓國官員與美國進行貿易談判需要竭盡全力，以維護國家利益。他警告，國內政治的不穩定可能「大幅拖累經濟」，並影響國家的信用評級和企業投資，呼籲盡快解決相關問題。