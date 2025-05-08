元太遭美系外資看空　目標價從360元下修至250元

▲元太董事長李政昊（圖左三）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

美系外資今日出具最新報告，由於因應消費性電子業務的不確定性，調降元太（8069）投資評等及目標價。原本「加碼」評等降至「中立」，目標價從360元下修至250元，也下調今明兩年每股盈餘預估，降幅各約11%。

美系外資在報告中提到，雖然長期看好電子紙市場需求，但基於2025年獲利推算，目前元太本益比約24倍，短期內股價上漲空間有限，因此調降評等及目標價。此外，元太消費電子業務（CE）在彩色電子閱讀器及電子筆記本的轉型中，預估2024年營收年增56%，需求動能可能延續至2025年。然而，由於主要品牌的首款彩色機型需到年底才上市，加上美中關稅談判挑戰重重，可能對市場造成干擾。

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美系外資也指出，大部分電子閱讀器的最終組裝集中在中國，而美國市場占該產品需求的主要比例。若關稅問題導致零售價格提高，可能抑制需求；若成本無法轉嫁至消費者，則可能削弱毛利率。基於此，元太2025年消費電子收入年增率預估從16%下修至僅5%，佔總收入比例也將從2024年的60%降至52%。

美系外資認為，相較之下，電子標籤業務因其組裝產能多位於中國以外地區，尤其是墨西哥，具備更高的彈性。美系外資指出，電子標籤主要面向企業需求，符合零售商的自動化策略，能較穩定地支撐元太在該領域的營收。