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主動式ETF進場抄底！持股全都露　由下而上選股力

圖／先探投資週刊 提供

台股投資信心低迷，主動式ＥＴＦ募集雖不被看好，但操盤人老神在在逢低撿便宜，預期今年主動投資將有超額報酬可期待。

文／林麗雪

台股ＥＴＦ商品再進化，五月份多檔主動式ＥＴＦ將募集及掛牌上市，雖為台股多少添資金活水，然碰上全球關稅戰核彈，台股投資信心低迷，對ＥＴＦ的投資熱度也大為降溫，主動式ＥＴＦ首波募集出師不利，和過往高息ＥＴＦ動輒募集到數百及千億元已不可同日而語。

多檔ＥＴＦ進場添活水

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不過，最壞的時代，拉長來看，或許會是最好的投資機會，尤其主動式ＥＴＦ較被動式ＥＴＦ投資靈活度更高，在國內資本市場初試啼聲，操盤績效力拚只准成功不准失敗，投信業者也卯足全力推出最強大的投研團隊及基金經理人進行操盤，台股主動式ＥＴＦ雖有點生不逢時，但後市聲勢看漲，假以時日，隨著績效突出表現，ＥＴＦ規模也將開低走高。

與傳統的共同基金一樣，主動式ＥＴＦ是透過基金經理人主動管理投資組合，並創造超越市場的報酬表現，讓主動專業操盤的投資效果，能透過在交易所進行買賣，並更方便、更即時且廣泛的面向所有投資人，從而獲得財富的提升，和被動式ＥＴＦ以追蹤、模擬或複製標的指數的績效有投資本質上的不同；此外，主動式ＥＴＦ需在每日開盤前公告全部持股，和每月或每季才揭露持股的共同基金相較，透明度亦提高很多。

全球主動式ＥＴＦ已發展多年，美國方舟投資創辦人凱薩琳．伍德（Cathie Wood）在二○二○年疫情期間因重壓特斯拉而一戰成名，因此被封為女股神，主動式ＥＴＦ也自此聲名大噪，女股神的持股也成為市場追逐的焦點。
暴漲、暴紅股票都是一時之選，而這仰賴的就是績優基金經理人長年累積由下而上的產研經驗及慧眼如炬的選股功力，主動式ＥＴＦ也為國內主動選股績效相對優異的投信公司，提供新的戰場。

觀察五月已進場及將募集進場的主動式ＥＴＦ，包括有野村台灣智慧優選ＥＴＦ、統一台股增長主動式ＥＴＦ、群益台灣精選強棒主動式ＥＴＦ等三檔都投資在台股，基金經理人的操盤經歷都大有來頭，且產研及操盤資歷都接近二十年，都有經歷台股多次多空循環的經驗，即便面臨關稅戰風暴，操盤沙場老將仍老神在在。

操盤人均是沙場老將

野村台灣智慧優選ＥＴＦ五月五日掛牌首日就碰上台幣失速升值風暴、台股在企業匯損壓力爆棚下全面重挫，掛牌第一天就大跌一．八％，不過，第二天台股表現平平，但很快就收復掛牌首日多數失土，並超越大盤表現，第三天更直接漲回發行價，這都凸顯主動式ＥＴＦ的靈活操作，能加速打敗大盤表現。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2351期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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