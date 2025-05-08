華航與波音簽14架新一代777X客貨機　2030年起交付

▲華航與波音簽約引進 777X 旗艦機型。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今 (8) 日宣布，與波音正式簽署10架777-9 廣體客機及4架 777-8F貨機訂單，包含9架選購權，新機隊預計自2030年起開始交付；華航為首家引進777X旗艦機型的國籍航空，777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，777-8F貨機搭配現役777F強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力，提供卓越飛航服務。

董事長高星潢表示，777-9客機與 777-8F貨機為波音新一代機型，777-9客機將成為華航高運量航線主力機型，特別是洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點；延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙3艙等配置，並將增設豪華商務艙座位比例，滿足高端市場旅運需求，帶給旅客更為放鬆舒適的感受；777-8F貨機與華航現役10架777F 貨機具高度共通性，未來將成為推升華航獲利的重要助力。

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華航持續機隊汰舊換新計畫，優化機種結構，777-9 客機擁有更高的天花穹頂設計，更佳的機艙空氣循環系統及動態 LED 情境燈光，以更為寬敞舒適的客艙空間與嶄新設計，全面提升旅客長途飛行的頂級體驗；777-8F貨機與主力 777F 貨機的貨艙規格相同，在管理及調度更具彈性優勢，同時有利貨運人員作業效率，有效降低貨物碰撞風險，助益貨運航網布局，營運航程與貨品酬載的提升，驅策貨運動能。

777-9 客機與 777-8F 貨機採用複合材質機身，搭載奇異新款 GE9X 發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省 25% 的油耗以及碳排量，是華航實現 2050 年淨零碳排的重要關鍵之一。華航持續透過引進新世代機隊，實踐全球航網穩健發展與機隊現代化的策略，展現領先亞太、展翼全球的目標與決心。