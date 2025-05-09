jpp-KY第一季每股賺2.51元　訂單能見度佳Q2估持續成長

▲jpp-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

jpp-KY經寶精密（5284）公告今年Q1財報，單季合併營收為新台幣8.06億元，年增33.7%，寫歷史新高，毛利率為34.81％，稅後淨利為1.28億元，寫歷史第4高，EPS為2.51元。

jpp-KY表示，Q1整體營業費用與往年持平，維持穩定結構，由於本季營收組合以非免稅或免稅優惠已到期產品為主，導致稅負略升，所得稅費用比率約22%至23%；預計第二季啟用新的免稅分類項目後，全年有效稅率將有機會逐步下降。

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受惠AI伺服器、雲端資料中心與能源產業蓬勃發展，經寶客製化機構件產品持續熱銷，包含高階伺服器機櫃、水冷模組、儲能設備結構件等皆接單暢旺，已於3月動工建設第2座自動化噴烤漆廠，預計完工後可有效紓解產能瓶頸。同時，新3層樓廠房進度順利，預定於下半年啟用，將進一步支援高附加價值產品生產。

航太業務方面，除持續出貨予Airbus及Thales外，與Safran等新客戶合作逐步深化，公司亦積極申請歐盟航太維修與改裝（POA）認證，為未來切入高毛利航太維修市場做準備，公司並將於6月16日參加2025年法國巴黎航太展。

展望Q2，jpp-KY指出，公司訂單能見度良好，配合產線優化將有機會優於Q1表現；中長期而言，AI、能源轉型與全球供應鏈重組3大趨勢仍將持續，位處泰國的製造基地可望持續受惠轉單效應。