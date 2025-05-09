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感恩母親節！國泰世華「多元福利呵護員工」從生育、養育到教育，成員工家庭最堅實後盾

▲▼母親節,育兒福利,友善職場,國泰世華,母親節。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華送給家中有小朋友出生的家庭「寵愛媽咪禮」、「寶貝呵護禮」，以及圖片上的「親子祝福禮」。（圖/國泰世華提供，下同）

財經中心／綜合報導

母親節將至，如何兼顧家庭育兒與職場工作的議題再受關注，而從相關調查或研究中，能發現「職場環境」和「經濟條件」是不少育齡女性關心的重點。國泰世華銀行致力營造友善職場環境，積極推出多項福利政策，涵蓋生育、養育、教育等面向，提供如育兒教學、生育津貼、子女獎助學金和員工協助方案等多項貼心措施，讓員工安心無虞地兼顧工作與家庭，成為員工最堅強的後盾。

國泰世華銀行蔡翔馨資深副總經理表示：「十分感謝每位同仁的付出，國泰世華不僅是雇主角色，更致力於成為支持同仁生涯發展的力量。公司長年支持員工及其眷屬實現生涯藍圖，2024年國泰世華共發出近300萬的生育津貼，粗出生率更是2024年全台粗出生率的4倍 ；而育嬰留停的復職比例則逾8成。我們將繼續推出更全面的福利制度，讓同仁沒有後顧之憂地追求個人及職涯發展。」

▲▼母親節,育兒福利,友善職場,國泰世華,母親節。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華舉辦多場親子活動，圖為親子活動─小小職人體驗趣之小小育嬰師。

國泰世華為迎接新生命的同仁打造「好孕俱樂部計畫」，從懷孕、產後到育兒階段，提供全方位福利與關懷。如員工懷孕期間，提供優於法規的10天產檢假；員工即使到職未滿半年，產假期間也都享有全薪保障；提供專業護理師進行衛教指導、外聘專家分享嬰幼兒照護，協助準家長能更從容應對新生命的到來；準備包含多項實用育兒用品的「寵愛媽咪禮」、「寶貝呵護禮」、「親子祝福禮」以及生育津貼。針對新手爸爸的同仁，國泰世華更編製「神隊友手冊」，分享關心懷孕的另一半，以及建立良好的親職合作模式，與另一半攜手迎接育兒生活。

秉持工作、生活平衡的理念，國泰世華提供豐富的學習資源，讓留職停薪同仁仍可透過Hahow線上教學平台、Hyread數位圖書館等平台免費學習，增加知識技能，盼能協助同仁在生育期間，仍能獲取新知，減輕與職場脫節所產生的焦慮。同時，育嬰留停期間的同仁仍可透過員工協助方案（EAP），和各領域專家，隨時諮詢心理、法律、理財、健康與工作管理等方面的問題，減輕身心壓力。根據國泰世華內部員工調查，多項協助的措施，在員工回歸職場提供了實質幫助，深獲員工認同，育嬰留停的員工復職率逾8成，而復職後留任超過一年者佔比將近9成。一位剛復職的陳姓同仁表示：「在生產前後，有一段恐慌和迷茫，透過公司提供的親子課程、EAP服務，逐漸找到跟自己共處的辦法。」

▲▼母親節,育兒福利,友善職場,國泰世華,母親節。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華舉辦多場親子活動，圖為在台中舉辦的環境教育活動。

為了更完善復職同仁的照顧，國泰世華於全台職場設置35間五星級哺集乳室，其中台北市有24間通過衛生局優良認證，提供同仁安心的哺集乳空間。每年更舉辦多場親子活動，2024年舉辦包括寶寶爬行、滑步車比賽、職人體驗及環境教育課程等親子活動；在教育面，也跟幼兒園及安親班洽談優惠方案，期望能減輕員工子女照顧壓力。另外更設有子女獎助學金制度，以逐年發放的方式，更實際地支持員工與其子女共同成長。凡持續在國泰世華服務的員工，其子女從國小到碩士畢業，最高可獲得21.6萬元補助。透過持續且長期提供各項福利措施，國泰世華打造讓員工安心生養、樂於工作的友善職場，致力成為員工最強力的後盾。

關鍵字： 母親節育兒福利友善職場國泰世華母親節

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