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壽險業承受匯損壓力　14家金控前4月獲利1622億元年減23%

金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／ETtoday資料照）

▲新台幣升值3.5%，壽險獲利承壓，14家4月獲利1622.億元年減23%（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

4月新台幣兌美元升值約3.5%，加上美國總統川普「對等關稅」衝擊股、債市場，14家金控單月稅後淨利186.31億元，累計前4月稅後淨利1622.49億元，年減23.18%，當中新光金（2888）、國票金（2889）兩家金控公司出現，富邦金（2881）有連結稅制所得稅利益挹注，4月稅後盈餘41.7億元，降低壽險公司匯損衝擊，為單月獲利王、累計前4月獲利王、累計每股稅後盈餘（EPS）王。

▲▼14家金控4月獲利。（圖／記者巫彩蓮攝）

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4月新台幣兌美元升值3.5%，衝擊壽險4月獲利表現，除了凱基壽在外匯準備金新制沖抵下勉力賺4.3億元，其他金控旗下大型壽險業都是虧損局面，新壽單月虧損38億元，國壽虧損25.7億元，富邦人壽單月也虧損逾24億元，中信金（2891）旗下台灣人壽也虧損13.22億元。

擁有大型壽險金控4月獲利動能銳減，也影響到4月營運表現，富邦金旗下富邦人壽4月稅後虧損24億元，連結稅制所得稅利益挹注24.9億，4月稅後淨利41.7億元，累計前4月稅後淨利452.8億元，年增4.31%，EPS3.31元，居14家金控獲利王。

國泰金（2882）4月稅後淨利12.9億元，累計前4月稅後淨利334.1億元，年減34.41%，EPS2.28元，居第二；中信金4月稅後淨利26.53億元，累計前4月稅後淨利225.61億元，年減13.32%，EPS1.16元，居第三名。

累計前4稅後淨利突破百億元包括玉山金（2884）、兆豐金（2886），玉山金4月稅後淨利25.1億元，累計前4個月稅後淨利113億元，年增率41.24%，係為14家金控公司成長性最佳者，EPS 0.71元，獲利成長主因子公司玉山銀行受惠財富管理業務成長動能延續。

兆豐金前4月稅後淨利突破百億元，為101.82億元，較2024年同期下滑27.89%，EPS 0.69元，獲利衰退主因兆豐銀去年首季有高鐵聯貸案補償金挹注手續費收入，加上2024年股市表現佳，而2025年股市震盪，衝擊財操股票收益，以及子公司兆豐證券出現虧損所致。

關鍵字： 金控新台幣獲利壽險匯率

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