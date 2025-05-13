關稅降低後中國出貨是否爆量待觀察　運價都估不會超過去年高峰

▲本月9日中國駛往美國洛杉磯與長堤港的貨輪出現罕見的「零船班」現象。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國將中國商品的關稅從145%下調到30%(含基本關稅10%、芬太尼關稅20%)，是否會讓貨櫃船運市場出現爆量現象，攬貨業者各有不同看法，但是在運價方面，看法卻相當一致，都認為運價不會高過去年7月初的高峰價。去年7月5日因美國東岸罷工可能，美西線運價最高曾達每大箱(40呎櫃)8103美元。

台驊物流董事長顏益財認為，在加拿大、墨西哥與美國的保稅倉庫都還有中國可存放6個月的保稅貨，業界會趁著關稅降低完稅出貨；另因中美貿易衝突已有多年，美國原是中國最大出口國，但去年中國出口貨當中，銷往美國的貨量僅佔總出口量11.1%，低於東南亞的15.1%、歐洲的12.9%，今年估計已低於10%；另30%的關稅讓中國部分商品還是很難爭取訂單，因此估計會有補貨行情，但不一定從中國補，也不至於爆量，運價則是走緩漲趨勢。

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另一家知名攬貨公司高階也指出，這段時間不少訂單已經轉到東南亞，貨還是會從東南亞，現在要看六月中的返校日有沒有出現出貨潮。原本出貨潮應該是在5月，但因關稅墊高成本，美國進口商不敢大量下訂單；運價則估應該不會高過去年高峰價。

一家年營業額破百億的非上市櫃公司董事長指出，大陸原本就有不少貨因為關稅問題壓在那不敢出，現在關稅降低，已經開始搶出貨了，美國進口商庫存也快沒了，船隊開始調動要回到美國線，但是調動需要時間，估計市場會出現短期艙位不足，運價飆漲現象，已經有船公司提出本月15日每大箱運價調升1000美元方案。

一家超大型攬貨公司負責人認為，不會有大量搶運，因為有保稅艙的貨會先清關進入市場販售，運價不太可能高於去年高峰價。大陸市場會不會立刻出貨，今日應該就會明朗化。

另一家超大型攬貨公司負責人則指出，美國超大型百貨連鎖，兩周前就已要求大陸供應商備好貨，準備關稅一降就立刻出貨；另美國倉儲費用很高，能放在到保稅倉的貨有限，因此關稅降低後貨量衝高、運價大漲是有可能的，但因今年新船噸位多，估計運價不會高過去年的高峰價；本月中的漲價方案，估計約實漲5百美元。

外籍大型攬貨公司高階則指出，這次減班最多的是海洋聯盟，減約四成，因為部分船隻是調到其他航線，調回美國線會比較花時間；卓越聯盟約少三成，且多未調往其他航線，航班會恢復得較快。5月中的漲價估實漲300美元左右。

陽明海運高階則表示，大陸市場艙位還有，後續發展需要觀察，美國的關稅政策難以預測，能往正常方向發展讓人對前景樂觀，公司在美國線是以減速、不趕船期方式做自然減班，市場有需要，公司航班就會逐周恢復。

業界高階指出，根據美國CNN報導，上周五(9日)從中國駛往美國洛杉磯與長堤港的貨輪出現罕見的「零船班」現象，而在6天前尚有41艘排程，是自新冠疫情爆發以來從未見過的情況，長堤港執行長柯戴洛(Mario Cordero)表示船班取消與貨輪減少程度，已經令人非常擔憂，代表美國消費者將面臨貨架空蕩的現實，美國政府應該已經看到事情的嚴重性，才會在中美貿易談判桌上同意大幅降低中國商品關稅。

根據美國人口普查局(Census Bureau)數據，2024年，中國貨物佔洛杉磯港總箱量的51%，佔長堤港總量的61%，在紐瓦克港(新澤西州)則佔23%。此外，塔科馬47%、奧克蘭37%、西雅圖36%、查爾斯頓21%及諾福克-紐波特紐斯港18%，顯示美國高度依賴中國貨源。